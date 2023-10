Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vanaf dit salaris krijg je huurtoeslag in 2024 en zoveel stijgt de huur

Wat wordt in 2024 de huurtoeslag, vanaf welk salaris heb je er recht op en hoeveel stijgen de huren? Nu het einde van het jaar nadert, zijn dit logische vragen, waarop de meeste antwoorden bekend zijn.

Het energieplafond verdwijnt in 2024 en overbieden op huurhuizen is sinds kort ook een ding. Hoe zit het met de huurprijs van huizen dan? En de huurtoeslag?

Vanaf welk salaris huurtoeslag in 2024?

In een Kamerbrief van Hugo de Jonge, die je vorige maand maar net gelezen moet hebben, staan de meeste antwoorden. Zo wordt de koopkracht van de laagste inkomens in 2024 ondersteund met een pakket maatregelen van het kabinet, waaronder een verhoging van de huurtoeslag met ruim 30 euro per maand voor 1,5 miljoen huishoudens.

De maximale huurtoeslag stijgt met met 416 euro per jaar. De toeslag hangt onder meer af van je inkomen en dat van een eventuele partner of kinderen. Wanneer heb je er recht op?

Alleenstaand

De exacte huurtoeslagregels voor 2024 zijn nog niet definitief, maar de voorwaarden zijn als volgt. Ben je alleenstaand en verdien je in 2024 méér salaris dan 32.500 euro bruto of heb je meer dan 31.747 euro aan vermogen, dan komt je niet meer in aanmerking voor huurtoeslag.

Je mag samen ook niet meer dan 63.494 euro aan vermogen hebben. Verdien je minder dan 18.750 euro én voldoe je aan alle andere voorwaarden, dan ontvang je de maximale toeslag van vermoedelijk 397 euro per maand.

Toeslagpartner

Mocht je een medebewoner hebben die in aanmerking komt als ‘toeslagpartner’, dan is het gezamenlijke maximale salaris 40.500 euro bruto. Ook hier geldt weer het gezamenlijke maximum van 63.494 euro aan spaargeld.

Elke overige medebewoner (niet jouw toeslagpartner) mag ook niet meer dan 31.747 euro aan vermogen bezitten. Als je samen minder verdient dan 25.000 euro bruto, ontvang je een gezamenlijke maximale toeslag van 345 per maand.

Kinderen met inkomen die nog thuis wonen

Als jij, je toeslagpartner of andere medebewoner een thuiswonend (pleeg)kind heeft dat jonger is dan 23 jaar, dan telt een deel van het inkomen van dit kind niet mee bij het berekenen van jouw huurtoeslag. Wees gerust, er wordt automatisch rekening gehouden met deze vrijstelling.

De vrijstelling voor thuiswonende kinderen tot en met 22 jaar is 5432 euro. Studiefinanciering en leningen tellen niet mee als inkomen.

Studenten

Huurtoeslag als student is in 2024 ook weer een optie. Je moet dan 18 jaar of ouder zijn en ‘zelfstandige woonruimte’ huren. Als je jonger bent dan dan 23 jaar, mag je huur niet hoger zijn dan 452,20 euro per maand. En mocht je tijdens je studie al kinderen hebben, dan is de maximale huur 808,06 euro.

Lees hier voor welke woningen je wel of geen toeslag kunt krijgen in 2024.

Hoeveel stijgt de huur in 2024

Leuk en aardig die huurtoeslag, maar hoe snel stijgt de huur? Welnu, uit de Kamerbrief blijkt dat de huren in het gereguleerde segment (sociale huur) vanaf 1 juli 2024 naar verwachting met maximaal 5,8 procent mogen stijgen, omdat ze de huidige loonontwikkeling volgen.

In het vrije segment is het laagste percentage van de loonontwikkeling of inflatie leidend voor de maximale huurverhoging. In die sector wordt voor 2024 een toegestane huurstijging van ongeveer maximaal 4,9 procent verwacht.

💰 Wet Betaalbare huur Door de maatregelen binnen het Wetsvoorstel Betaalbare Huur, waarbinnen ook de huurprijzen van middenhuurwoningen worden gereguleerd, gaat op termijn de huur van ruim 300.000 woningen gemiddeld met 190 euro omlaag. Het voornemen is dat de regulering vanaf 1 januari 2024 ingaat.

