Reizen met de nachttrein: het kan binnenkort óók naar deze zes bestemmingen

Reizen met de nachttrein: het kan binnenkort 贸贸k naar deze zes bestemmingen

Reisorganisator TUI gaat in Nederland treinreizen aanbieden naar zes Europese steden. Met de uitbreiding van het aanbod van nachttreinen voor stedentrips hoopt de touroperator zijn vakanties duurzamer te maken. In 2019 kondigde TUI al aan vliegreizen naar Parijs in de ban te doen omdat er minder vervuilende alternatieven zijn voor vluchten op korte afstand.

Vanaf eind deze maand kunnen klanten van TUI al met de nachttrein naar Kopenhagen, Praag, Wenen, Veneti毛, Milaan en Florence. De reisorganisator boekt de plaatsen bij GreenCityTrip, een dochterbedrijf van de aanbieder van budgetvakanties Flywise voor stedentrips per trein.

‘Trein is gelijkwaardige vervanging’

TUI Nederland doet, anders dan met Parijs, de vluchten naar die Europese bestemmingen niet helemaal in de ban. Algemeen directeur van TUI Arjan Kers heeft het dan ook over reizen per trein als 鈥瀏elijkwaardige vervanging” of als 鈥瀢aardevolle aanvulling” op andere vervoersmiddelen, zoals het vliegtuig of de auto.

Als je bijvoorbeeld niet wil Interrailen door Europa, en liever 茅茅n bestemming bezoekt, komen er via TUI dus meer opties om het vliegtuig links te laten liggen en in plaats daarvan een nachtje in de trein te slapen tot je op je bestemming bent. Extra leuk dankzij de ervaring 茅n duurzamer. En tegelijkertijd kun jij de enorme drukte op Schiphol gedag zwaaien.

Met de nachttrein naar…

Binnenkort kun je dus al met de nachttrein naar zes verschillende Europese steden. Kopenhagen, Praag, Wenen, Veneti毛, Milaan en Florence staan op het rijtje van citytrips die TUI gaat aanbieden met de nachttrein. Dat wordt kiezen dus! Metro licht alvast 3 van de steden uit.

Praag

Het oude centrum van Praag staat op de UNESCO werelderfgoedlijst, om die reden alleen is het al absoluut de moeite waard om een bezoek te brengen aan deze Tsjechische stad. Ook interessant in Praag zijn de Joodse wijk, de burcht van Praag en het Dansende Huis. En, Praag heeft nogal wat met muziek. Het is de geboortestad van verschillende componisten, en Mozart koos Praag ooit als het toneel van de premi猫re van Don Giovanni. Om die redenen telt de stad muziekzalen die, om de architectuur alleen al, de moeite waard zijn om te bezoeken. Bijvoorbeeld het Nationaal Theater of de Staatsopera.



Wenen

Als je op zoek bent naar een sprookjesbestemming, is de Oostenrijkse hoofdstad Wenen een goed idee. Daar vind je namelijk de paleizen van Sisi, de kolossale Weense Staatsopera en de barokke kathedralen. De stad is perfect om te bezoeken voor liefhebbers van kunst, cultuur en architectuur. Ook kent Wenen een buitengewoon groot aantal groene gebieden 茅n nabijgelegen recreatiegebieden zoals het Wienerwald, de Praterauen of de Donauinsel.



Milaan

Sprookjesbestemmingen of muziek niks voor jou? Mode daarentegen dan misschien w茅l. Daarvoor moet je in Milaan zijn, een stad die binnenkort dus ook met de nachttrein te bezoeken is. Op cultureel vlak mag je de musea, kerken en sfeervolle pleinen niet missen. En op het gebied van mode zijn er verschillende ateliers te bezoeken. Je kunt ook zelf shoppen in het mooie en tevens oudste winkelcentrum van Itali毛, Galleria Vittorio Emanuele II. Door het bijzondere glazen dak is die bijna niet te missen.



En als je op de plaats van bestemming geen auto tot je beschikking hebt, kun je altijd gebruikmaken van het openbaar vervoer. Daar tipte Metro al eerder over.

Ook KLM wil treinreis vergemakkelijken

Ook maakte luchtvaartmaatschappij KLM onlangs bekend meer reizigers in de trein te willen krijgen op het traject tussen Amsterdam en Brussel. Het is al langer mogelijk om via KLM tussen Brussel en Schiphol de hogesnelheidstrein Thalys te pakken om vervolgens over te stappen op het vliegtuig en vice versa, maar veel reizigers kiezen hier nog voor het vliegtuig omdat dit met de afhandeling van de bagage gemakkelijker is. KLM en Thalys willen nu nauwer samenwerken om dit ook voor de treinreis te vergemakkelijken, meldde de vliegmaatschappij in maart.