Reizigers op Schiphol hebben weer te maken met vertraging, maar ‘hebben het er graag voor over’

Of je nou twee of drie uur in de rij staat voor de vlucht naar je vakantieland, het lijkt reizigers op Schiphol allemaal niet zoveel uit te maken. Zij willen namelijk zo graag op vakantie dat ze de lange wachtrijen op Schiphol voor lief nemen. Dat zeggen reisorganisaties Sunweb, TUI en Corendon. Volgens het trio hebben reizigers hun vakantie ook niet omgeboekt vanwege de drukte op het vliegveld. De bedrijven worden wel vaker dan anders door reizigers benaderd met vragen.

„Mensen willen vooral extra informatie over hun vlucht”, zegt een woordvoerder van Sunweb. Volgens de reisorganisatie zijn vakantiegangers via de media op de hoogte gehouden van de problemen op Schiphol en weten ze dat ze te maken krijgen met lange wachttijden.

Dit weekend was het ook onverminderd druk, wat tot flink wat irritatie leidde. Ook bij politici. Zo moet de directeur van Schiphol volgens Wybren van Haga „met pek en veren” weg. Vakbond FNV heeft weinig vertrouwen in de luchthaven en houdt het hart vast voor de zomervakantie.



Drukte op Schiphol verpest vakantievreugde niet

Maar een vakantie omboeken gaat niet zomaar, meldt TUI. „Het is meivakantie, gezinnen zijn gebonden aan deze periode. We hebben daarom vakantiegangers verzekerd dat hun vluchten niet worden geannuleerd.”

Wel hebben een paar reizigers Corendon gebeld met de vraag of ze hun vakantie eventueel konden verplaatsen. Uiteindelijk zette echter niemand dat plan door. „Voor veel van onze klanten was het de eerste keer in lange tijd dat ze eindelijk weer op vakantie konden gaan”, meldt de woordvoerder. „Ze waren bereid de extra lange wachttijden op Schiphol te accepteren.”

Op Twitter klagen heel wat mensen echter wel over de rijen en vooral over de klantenservice van KLM:



Never seen anything like @Schiphol @KLM_UK @KLM – utter chaos, told to queue in the wrong place and unhelpful, unbothered staff. Even queued outside for 45 mins! Don’t even bother flying from this airport or choosing KLM. #schipholairport pic.twitter.com/KuDU6a3HL5 — Katie (@katierosecook) May 2, 2022

‘Reizigers hebben het er graag voor over’

Reisbrancheorganisatie ANVR ziet eenzelfde beeld, dat mensen wel even willen wachten om toch nog op vakantie te kunnen. Voorzitter Frank Oostdam denkt niet dat Nederlanders terughoudend worden om een zomervakantie met vluchten via Schiphol te boeken. „Wat we zien is dat mensen heel graag naar het buitenland willen na twee jaar corona. Reizigers hebben het er graag voor over.”

Oostdam ziet geen daling in het aantal boekingen voor de zomer. Wel verwacht de voorzitter dat de problemen en drukte vanwege het personeelstekort tot aan de zomervakantie aanhouden. De ANVR gaat na de meivakantie daarom met Schiphol om tafel om te bespreken hoe de zomervakantie zonder problemen kan verlopen en wat de rol van reisorganisaties daarbij kan zijn. „Het heeft geen zin om in die boosheid te blijven steken. We moeten vooruitkijken”, aldus Oostdam.

