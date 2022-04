Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lokale etenswaren en unieke karakters: dit zijn de 7 populairste Europese food markets

Tijdens het reizen is het proeven van lokale specialiteiten net zo belangrijk als het bewonderen van bezienswaardigheden. De beste plaats om dit te doen, is natuurlijk op de markt. Met kraampjes vol verse producten treden food markets in heel Europa steeds meer op de voorgrond en zijn ze ontmoetingsplaatsen voor jong en oud geworden. We geven je tips.

Elke markt heeft zijn eigen karakter en naast de intense smaken en geuren, zijn ze vaak ook erg fotogeniek. Met dit in gedachte heeft Musement, het online boekingsplatform voor activiteiten, uitgezocht welke Europese food markets het populairst zijn op Instagram. Het resultaat is een ranglijst van de 50 populairste food markets van Europa. Metro licht de top 7 voor je uit. Welke ga jij bezoeken?

Populairste food markets van Europa

Borough Market, Londen

Op de eerste plek staat de Borough Market in Londen. Deze overdekte, Victoriaanse markt ligt in de wijk Southwark, dicht bij de London Bridge en de Tower of London. Het is de beroemdste en oudste levensmiddelenmarkt van de stad. Ter plaatse bieden niet minder dan 130 handelaars (bakkers, visverkopers, slagers, enz.) Britse en internationale kwaliteitsproducten aan. Kaas, oesters, thee, olijfolie… De Borough Market is niet zonder reden het populairst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

La Boquería, Barcelona

Deze topattractie aan de Ramblas van Barcelona staat met recht op de tweede plek. La Boquería, met bijna 170.000 getagde berichten op Instagram, is tegenwoordig een van de meest iconische plaatsen van de stad. Het werd gebouwd op de plek waar het voormalige klooster van Sint-Jozef stond. De officiële opening vond plaats in 1853. Op de 2500 vierkante meter staan meer dan 300 kleurrijke en smaakvolle kraampjes. Van vlees en vis tot groenten, fruit, specerijen, smoothies en andere Spaanse specialiteiten.

Markthal, Rotterdam

Met meer dan honderdduizend Instagram-berichten heeft de Rotterdamse Markthal de derde plek binnen Europa veroverd. Deze overdekte markt biedt plek aan maar liefst honderd kraampjes met vers voedsel, vijftien winkels en acht restaurants. Het aanbod is internationaal. Van Zuid- Spaanse vis tot Braziliaanse koffie en, natuurlijk, Nederlandse kaas. Naast al het lekkers, is de markthal zelf ook een lust voor het oog. De enorme binnengevel is namelijk bedekt met het kunstwerk Hoorn des Overvloeds dat 11.000 m2 groot is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Viktualienmarkt, München

De beroemdste markt van München, de Viktualienmarkt, begon ooit op de Marienplatz. In die tijd boden boeren graan en verse producten aan de inwoners aan, maar al snel verhuisde het naar het huidige gebouw om plaats te bieden aan meer verkopers. Tegenwoordig ligt het in het hart van de stad en is het een levendige ruimte van 22.000 vierkante meter met meer dan 140 kramen. Er zijn niet alleen verse, biologische en gastronomische producten voor de wekelijkse boodschappen, er kan ook een hapje en een koud biertje genuttigd worden.

Toch geen zin in een biertje en drink je liever wijn? Eerder schreef Metro al over de 7 beste wijnregio’s in Europa, waar je volop inspiratie uit kunt halen.

Naschmarkt, Wenen

Deze beroemde Weense markt is een hotspot voor de locals dankzij het internationale culinair aanbod en steeds meer trendy eetgelegenheden. Met ongeveer 120 kraampjes en bars, een gezellige sfeer en de iconische zaterdagse vlooienmarkt, is de Naschmarkt een must tijdens een bezoek aan Wenen. Van biologische groenten tot Israëlische en Oostenrijkse specialiteiten: keuze genoeg. Urbanek is de plek voor plaatselijke kazen en een glas wijn, Eisernen Zeit bereidt de typische Weense keuken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Torvehallerne, Kopenhagen

Een overdekte markt met strakke lijnen, felle kleuren en heel veel eten. Het is geen verrassing dat deze beroemde Deense markt op nummer zes staat; Kopenhagen is namelijk uitgegroeid tot een gastronomische hotspot, die elk jaar drommen hongerige bezoekers trekt. De Torvehallerne is een paradijs voor streekproducten, waaronder allerlei soorten brood, kaas en verse vis. Voor een snelle lunch is de Smorrebrod, de beroemde Deense sandwich, de uitkomst bijvoorbeeld met haring of zalm. Ook de frikadeller, gehaktballetjes, kabeljauw, schelpdiersalades en Sommerbuk moeten geproefd worden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mercado de San Miguel, Madrid

Met meer dan tien miljoen bezoekers per jaar wordt de Mercado de San Miguel sinds 2009 beschouwd als de tempel van de Spaanse gastronomie. In 1916 begon deze markt als levensmiddelenmarkt. En het valt ook nu nog op door zijn prachtige ijzeren architectuur – een van de weinige gebouwen van dit type in de stad. De dertig kramen bieden Spaanse kwaliteitsproducten zoals tapas met zeevruchten, kaas voor fijnproevers, vlees en andere verse en typisch Spaanse producten. De ambachtelijke ijsjes van topchef Joan Roca zijn ook een must.