LinkedIn valt over fictief verhaal van ‘slachtoffer’ kaarsincident Johan Derksen

De een vindt het „een heel herkenbaar stuk”, de ander vindt haar vooral een moraalridder met een „sensatiedrang om likes te scoren”. Op LinkedIn wordt fel gereageerd op een verhaal van het ‘slachtoffer’ van het kaarsincident uit een verhaal van Johan Derksen.

Derksen vertelde vorige week op nationale televisie over een „jeugdzonde” van zo’n 50 jaar geleden. Na een stapavond liet hij een vrouw naakt achter met een kaars tussen de benen. Daarop ontstond veel commotie, al is het maar de vraag wat er überhaupt waar is van het verhaal. Het leidde in ieder geval tot het einde van Vandaag Inside.

De schrijfster van de LinkedIn-post, een advocate die wel vaker een ‘briefje aan’ schrijft, doet zich dit keer voor als het slachtoffer van Johan Derksens verhaal. Ze is dat overigens niet. Desalniettemin maakt ze met haar persoonlijke kijk op de kwestie heel wat tongen los.

Schrijfster doet voorkomen alsof zij slachtoffer was

„Beste Johan, wat een rotweek was het voor je”, begint Jolande ter Avest, advocaat bij Avest Advocaten haar bericht op LinkedIn. „Voor mij ook. Je zei dat je je kapot schaamde. Ik schaamde me ook. Soms nog weleens. Na 50 jaar”, wil ze doen voorkomen alsof zij het slachtoffer is van het kaarsincident. Maar, zo verzekert ze onder haar post: „Dit is geen weergave van het echte – vermeende – slachtoffer.”

Ze gaat verder: „Nietsvermoedend zette ik het nieuws aan en daar was je. In geuren en kleuren vertelde je wat er die bewuste avond, 50 jaar geleden, gebeurde. Er werd gelachen om de kaars. Volgens een voetballer had ik nog geluk gehad, want het was geen honkbalknuppel geweest. Hard gelach. En jij lachte mee.”

‘Ik bedacht me dat jij de echte verliezer bent, Johan Derksen’

„Ik was overdonderd. Kon het niet geloven en barstte in huilen uit. Ik werd misselijk en kreeg de hele dag geen hap door mijn keel. Na al die jaren weer vernederd. Door dezelfde man. Die lachte om zijn daden. Ze vergoelijkte. Mijn pijn samengevat in een smeuïge anekdote. De hele dag galmde dat ene woord door mijn hoofd: ‘jeugdzonde’.”

Daarna volgen enkele alinea’s waarin de schrijfster de pijn en woede verwoordt die het slachtoffer zou kunnen voelen. „Ik heb me heel lang, echt heel lang, vernederd en heel slecht gevoeld. Ik schaamde me. En deze week voelde ik opnieuw dat verdriet.”

De schrijfster haalt op het einde flink uit naar Johan Derksen. „Ik bedacht me dat jij hier eigenlijk de echte verliezer bent. Niet om dat malle programma of de ophef die is ontstaan. Maar omdat je, naar nu blijkt, jij arme sloeber, in de afgelopen 50 jaar maar heel weinig hebt bijgeleerd.”

Veel reacties op slachtofferverhaal op LinkedIn

Veel mensen vallen over het verhaal van de schrijfster. Ze vinden het verhaal misplaatst. „Het is suggestief om iets te schrijven waardoor je het waarschijnlijk nog erger maakt”, zegt iemand onder het bericht. „Je hebt nu een realiteit verzonnen, een verhaal gecreëerd waarmee je misschien zelfs geen recht doet aan het echte slachtoffer”, zegt een ander.

„Van al je prachtige stukken is dit een hele pretentieuze misser. Pure fictie uit eigen brein, gericht op emodrama, om tegemoet te komen aan onze cancelcultuur”, is een vaste lezer van haar ‘briefjes aan’ kritisch. Anderen vinden het stuk daarentegen wel fijn om te lezen. „Dit is juist een erg herkenbaar stuk voor slachtoffers van seksueel misbruik.”