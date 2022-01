Wintersport gered? Oostenrijk versoepelt inreisregels voor Nederlanders

Goed nieuws voor iedereen zonder boosterprik die de wintersportvakantie in het water zag vallen: Oostenrijk versoepelt vanaf maandag de inreisregels voor Nederlanders zonder booster. Nu moet je nog verplicht tien dagen in quarantaine als je die prik niet hebt gehaald, maar binnenkort vervalt die regel.

De versoepelingen gelden voor Nederland en nog dertien andere landen die vanwege de opmars van de omikronvariant op een hoogrisicolijst stonden. Nu die virusvariant ook in Oostenrijk dominant is, heeft de regering besloten dat terug te draaien, melden media in het Alpenland. Wel laat Oostenrijk in principe nog steeds alleen reizigers toe die volledig zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld van een coronabesmetting. Oostenrijk versoepelt inreisregels voor Nederlanders

Mensen die op dit moment naar Oostenrijk afreizen, moeten nog wel een booster gehad hebben. Daarnaast moeten ze ook een negatieve PCR-test kunnen overhandigen. Ook geldt in Oostenrijk het 2G-beleid. Dat betekent dat je in onder andere de horeca en skigebieden alleen toegang krijgt met een geldig vaccinatie- of herstelbewijs. In Nederland komt het 2G-beleid er mogelijk niet. Uit onderzoek bleek onlangs dat dat 3G of 2G weinig verschil maakt. 1G, een beleid waarbij iedereen moet testen, zou beter werken.

Via wijsopreis.nl houd je in de gaten wat er precies gebeurt met de inreisregels en coronamaatregelen in Oostenrijk. De huidige inreisbeperkingen werden eind december ingesteld. Veel Nederlanders vertrokken een paar dagen voordat de regels ingingen halsoverkop naar Oostenrijk om zonder quarantaineplicht van de wintersport te kunnen genieten. Het Alpenland is de meest geliefde wintersportbestemming van Nederlanders.

In Oostenrijk bleken Nederlandse skileraren ook massaal besmet te zijn met het virus. Zij waren sinds 25 december in Kirchberg in Tirol, toen bleek dat er een uitbraak in hun groep was. Tientallen mensen testten positief. Begin deze maand bleek dat ook veel Nederlandse niet-leraren besmet waren geraakt in het wintersportland. In één week testten bijna 1000 mensen positief, die kort voor hun test in Oostenrijk waren geweest.