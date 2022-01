Van Dissel: ‘Aannames over omikronvariant waren te pessimistisch’

Aannames die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder deed over de omikronvariant van het coronavirus, waren volgens topinfectioloog Jaap van Dissel „te pessimistisch”. Dat geldt onder meer voor het risico op ziekenhuisopname. Het instituut schatte twee weken terug nog in modelberekeningen in dat die 40 procent lager is dan bij de deltavariant, maar ook dat lijkt te somber, erkende Van Dissel vandaag in de Tweede Kamer.

Over de precieze gevaren van omikron is nog onzekerheid. „De percentages worden continu aangepast”, zei de voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) tegen de Kamerleden. Duidelijk is volgens hem wel dat omikron de deltavariant heeft verdrongen: zo’n 95 procent van de nieuwe infecties wordt inmiddels veroorzaakt door omikron, zei Van Dissel.

„Het beeld is aan het kantelen”, stelde Van Dissel vast. Omikron is minder ziekmakend en leidt dus minder vaak tot ziekenhuisopname dan delta, benadrukte hij nog eens. Maar hij kon niet zeggen in welke mate dat precies is.

Toch moet door de stijgende besmettingscijfers nog steeds rekening worden gehouden met een flinke toename van de druk op ziekenhuizen, waarschuwde Van Dissel. De ervaring uit andere Europese landen leert dat volgens hem. Als je de ziekenhuisopnames in landen als Frankrijk en Engeland vertaalt naar Nederland, kom je op „aantallen die je liever niet wilt”.

Omikronvariant is dominant

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) voegde eraan toe dat een deel van de coronapatiënten die nu in het ziekenhuis liggen, de deltavariant heeft. Zij raakten immers eerder besmet, toen delta nog meer rondging.

Ook enigszins positief: omikron gaat voornamelijk onder jongere mensen rond. Zij worden vaak al minder ziek van het virus. Onder 60-plussers zijn de besmettingscijfers veel lager. Dat is ook de groep waaruit de meeste mensen een boosterprik hebben gehaald. Tegelijkertijd maken de laatste RIVM-cijfers duidelijk dat ook een booster „geen 100 procent bescherming” biedt, zei Van Dissel.

Veel besmettingen, weinig opnames

Dat de omikronvariant minder ziekmakend is, zien we terug in de ziekenhuisopnames. Maar dat die variant besmettelijker is, blijkt ook. De afgelopen dagen zien we namelijk steeds besmettingscijfers van rond de 32.000. In de ziekenhuizen zijn de aantallen echter laag. Zo laag is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zelfs niet geweest sinds eind oktober. Gisteren lagen er om precies te zijn 1148 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. 302 daarvan liggen op de intensive care, 846 op de verpleegafdelingen.

Op 25 januari kijkt het kabinet weer naar de coronamaatregelen die nu gelden. Als er in de tussentijd niks geks gebeurt, mogen de horeca en de culturele instellingen mogelijk weer open. Maar dat is dan wel onder bepaalde voorwaarden. Dat de culturele instellingen nu nog niet open mogen, daar werd gisteren actie tegen gevoerd. Zo konden mensen zich laten knippen in het theater of een sportlesje volgen in een museum.