Amper effect 3G- of 2G-beleid: ‘Vooral 1G werkt, dus iedereen testen’

3G, 2G of toch 1G? Een 2G-beleid, waar nu in de samenleving druk over gesproken wordt, is volgens onderzoekers helemaal niet zo effectief. Dat komt door de afname van effectiviteit van vaccins en de komst van de omikron-variant. Ook het 3G-systeem werkt momenteel niet optimaal. De meest veilige manier? 1G en dat betekent dat iedereen moet testen, aldus onderzoek.

Wellicht zorgen al die G’s voor verwarring. Bij een 3G-beleid krijg je met een coronapas toegang tot onder meer horeca, sportgelegenheden of theater als je getest, gevaccineerd of genezen bent. Voor een 2G-beleid geldt deze QR-code alleen als je gevaccineerd of genezen bent. Bij een 1G-beleid moet iedereen testen voor toegang.

Onderzoek naar 2G en 3G-beleid

De TU Delft, UMC Utrecht en Populytics deden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzoek naar de effectiviteit van de coronapas. OMT’er Menno de Jong kaartte in november bij BNR aan dat dit soort onderzoeken nog helemaal niet hadden plaats gevonden. Dit is het eerste Nederlandse rapport waarvoor specifiek de brede inzet van 2G in de samenleving werd onderzocht. De conclusie? 3G en 2G werken beide niet effectief tegen de verspreiding van het virus, in vergelijking met twee maanden terug.

De onderzoekers stellen dat een 2G- of 3G-beleid in essentie kan zorgen voor minder besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar dat dit effect dus afneemt. Omikron en de afname van de effectiviteit van vaccinatie spelen daar een rol in.

Minimale verschillen tussen 2G-beleid en 3G-beleid

De meest effectieve manier is volgens de onderzoeker toch het 1G-beleid. En dat betekent dat iedereen een negatieve testuitslag moet hebben. Ook met vaccinatie of genezen-verklaring. Bij 1G is men namelijk minder afhankelijk van immuniteit. Maar de onderzoekers concluderen ook dat zelfs met een 1G-beleid het reproductiegetal op dit moment niet onder de 1,0 komt.

De omikron-variant heeft dus invloed op de effectiviteit van het coronatoegangsbewijs. Onder meer door de afname van de effectiviteit van vaccins. De onderzoekers onderzochten wat er bij de invoering van 2G of 3G met het reproductiegetal gebeurde. Daarbij ging het om de meest optimale situatie waarbij men op werk, in horeca en supermarkten deze gebruikt. Bij 2G daalde het reproductiegetal met 16 procent, bij 3G met 15,3 procent. De optimale situatie houdt dus wel in dat men bij supermarkten en kantoren dus ook een QR-code laat zien. Wat nu niet het geval is.

Meest optimaal is 1G-beleid op werkvloer en supermarkten

Bij een 1G-beleid dat geldt op alle plekken behalve thuis, school en werk zal het reproductiegetal maximaal dalen met 19,2 procent. Wordt dit beleid ook toegepast op de werkvloer en supermarkten dan zal het getal dalen met 44,9 procent. Maar dit betekent dus wel dat men bij elk werk- of supermarktbezoek moet testen. Ook in dit geval komt het reproductiegetal niet onder de 1,0.

Vaccinatiebereidheid van ongevaccineerden

Naast de effectiviteit van het G-beleid en de bestrijding van het virus, keken onderzoekers ook naar vaccinatiebereidheid van ongevaccineerden. 2G of 3G moedigt ongevaccineerden minder aan om een prik te halen. Hun bereidheid is groter als het coronatoegangsbewijs wordt afgeschaft. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een 2G- of 3G-beleid ervoor zorgt dat ongevaccineerden andere activiteiten gaan ondernemen als zij op andere plekken niet binnen komen.