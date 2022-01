Enorm percentage scholieren zit door corona thuis: ‘Dat kan anders, mits veilig’

Door coronabesmettingen bij leerlingen moeten steeds meer scholen hele klassen naar huis sturen. Gemiddeld is bijna een kwart (24 procent) van de scholieren deze week niet op school. Betrokkenen in het onderwijs denken dat het anders kan.

Ruim twee derde van de thuisblijvers is gerelateerd aan corona, maakte de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vandaag bekend. Vorige week ging het nog om 9 procent. De organisatie hield een peiling onder ruim 800 schooldirecteuren.

„Schoolleiders zijn blij dat de scholen weer open zijn, tegelijkertijd zien we de besmettingen toenemen en is het onderwijs met de huidige maatregelen lastig te organiseren. Er is een grote behoefte aan duidelijke kaders om lokaal beslissingen te nemen”, zegt Ingrid Doornbos, voorzitter van de AVS.

Scholieren uit 12.000 klassen naar huis

Uit het onderzoek blijkt ook dat in de tweede week na de kerstvakantie bij slechts 2 procent van de scholen alle leerlingen op school waren. Op 80 procent van de scholen ontbreken één of meerdere leraren. Gemiddeld is 18 procent deze week afwezig, waarvan twee derde wegens corona.



De afwezigheid van leraren komt bovenop het reguliere personeelstekort, aldus de AVS. De organisatie becijferde dat er deze week in totaal zo’n 12.000 klassen naar huis zijn gestuurd. Bij acht op de tien scholen wordt nu afstandsonderwijs geboden voor afwezige leerlingen of de hele klas om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Maar hierdoor neemt de werkdruk in het onderwijs volgens de schoolleiders wel weer toe.

‘Quarantainemaatregel verruimen’

Veel schoolleiders denken dat een verruiming van de quarantainemaatregel of het afschaffen van de klassenquarantaine zou kunnen helpen om de problemen tegen te gaan. „Maar het moet ook veilig kunnen. Duidelijke richtlijnen zijn nodig, daar hebben schooldirecteuren behoefte aan. Nu wijzigen de regels te vaak. Maar daarbinnen moet een school een eigen afweging kunnen maken, in samenspraak met de GGD”, zegt Doornbos.

Ook de VO-Raad (Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) trad gisteren naar buiten over de richtlijn dat een hele klas naar huis moet worden gestuurd als drie of meer besmettingen zijn geconstateerd. „De vraag is of dat nog steeds nodig is. Soms gaan nu 25 leerlingen naar huis die geen klachten hebben. Als die regel kan worden losgelaten, zouden we dat zeer toejuichen”, zegt een woordvoerder van de VO-Raad. „Of het verantwoord is, dat is aan de deskundigen”, benadrukt hij.