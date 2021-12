Klap voor wintersporters: Oostenrijk zet Nederland op coronarisicolijst

De kogel is door de kerk: wie vanaf zaterdag naar Oostenrijk reist, zal te maken krijgen met met strengere inreisregels. De Oostenrijkse autoriteiten zetten Nederland en drie andere landen officieel op de lijst met zogeheten virusvariantgebieden wegens omikron. Dat betekent dat ook wintersporters die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus na aankomst in principe tien dagen in quarantaine moeten.

Het besluit is een tegenslag voor Nederlanders die op wintersport wilden gaan. Ze kunnen hun quarantaine weliswaar vroegtijdig beëindigen als ze negatief worden getest, maar dat kan pas na vijf dagen. Wie al een booster heeft gehad en een negatieve PCR-test kan tonen, kan de quarantaine ontlopen.

Oostenrijkse media hadden gisteren al bericht dat de maatregel eraan zat te komen voor mensen uit Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Denemarken. Dat leidde tot gemor binnen de Oostenrijkse regeringspartij ÖVP. Vakantiegangers blijven naar verwachting weg vanwege de aangescherpte quarantaineregels. Dat is volgens critici een nieuwe klap voor Oostenrijkse ondernemers.

Strenge inreisregels wintersport Oostenrijk

De Nederlandse Ski Vereniging noemt het Oostenrijkse besluit „heel zuur”. „Heel veel mensen hebben zich lang verheugd op eindelijk iets leuks. En het zag er goed uit de laatste weken qua lockdowns en coronabeleid in de wintersportgebieden. En nu komt dit er weer tussen. Het is waardeloos”, zegt een woordvoerder.

Het online forum van de vereniging stroomt volgens hem vol met „woedende” en „wanhopige” reacties. „Deze domper komt zo kort voor vertrek dat mensen echt niet weten wat ze moeten doen.” Volgens de vereniging gaat het om duizenden mensen die door de nieuwe maatregelen niet meer op vakantie kunnen gaan.

Daling in ziekenhuisopnames

Momenteel houden nog 2255 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet in Nederland. Dat is een daling van 94 patiënten ten opzichte van gisteren, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen worden momenteel nog 1674 mensen met Covid-19 verzorgd. Dat is een daling van 80 patiënten in vergelijking met een etmaal geleden. Het is voor het eerst sinds 18 november dat er minder dan 1700 coronapatiënten een bed in de klinieken bezet houden. De verpleegafdelingen namen 179 nieuwe coronapatiënten op, maar doordat er meer mensen de afdelingen mochten verlaten, nam de totale bezetting in de klinieken toch af.