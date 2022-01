Nee-nee- en nee-ja-sticker verdwijnen, kranten boos: hoe zit het precies?

De nee-nee- en nee-ja-stickers gaan van de Nederlandse brievenbussen verdwijnen. De huis-aan-huiskranten willen dat absoluut niet. Hoe zit het en waarom zijn de kranten boos?

Huis-aan-huiskranten – ons land telt er nog altijd zo’n vierhonderd – weigeren mee te werken aan het nieuwe digitale systeem dat de bekende nee-ja-stickers en nee-nee-stickers voor op de brievenbus moet vervangen. De uitgevers van de kranten vinden dat het plan veel te weinig rekening houdt met de belangen van hun lokale journalistiek. Zij vrezen omzetverlies en willen de brievenbusstickers behouden.

Waarom moeten de nee-nee- en nee-ja-sticker weg?

De bekende stickers op de brievenbussen worden, zoals het er nu uitziet, op 1 juli vervangen door een digitaal registratiesysteem. Of je vanaf die tijd wel of geen folders op de mat of in je brievenbus wilt, geeft je aan via de website Inmijnbus.nl. De reden dat de nee-nee- en nee-ja-stickers verdwijnen, is dat te veel reclamefolders op dit moment ongelezen in de papierbak verdwijnen. Thomas Hopman, voorzitter van branchevereniging en initiatiefnemer MailDB in De Telegraaf daarover: „Nu zet 35 procent van de huishoudens zijn brievenbus dicht voor folders. Onze verwachting is dat dit met de invoering van het nieuwe systeem naar ruim 50 procent stijgt. Daardoor zal er ook minder drukwerk ongelezen in de papierbak verdwijnen.”

Plan komt van de folderbranche zelf

Het plan om over te gaan naar een digitaal systeem komt dus van de folderbranche zelf. Die willen hun folders voor de toekomst behouden. Meerdere gemeenten hebben de regels namelijk omgedraaid en staan alleen nog folderbezorging toe bij adressen met een speciale ja-sticker. Amsterdam voerde deze in 2018 als eerste gemeente in. Het idee van het nieuwe digitale systeem is dat het heel makkelijk wordt om online of telefonisch aan te geven of je wel of niet ongeadresseerd drukwerk wil ontvangen. Dit moet volgend jaar al in heel Nederland zijn ingevoerd.



Schrappen nee-nee- en nee-ja-stickers klap voor kranten

NNP, de brancheorganisatie voor de uitgevers van huis-aan-huiskranten, vreest voor een extra belemmering voor de bezorging van hun bladen. „Met de invoering van dit plan is er een groot risico van een omzetdaling tot wel 20 procent. Dat zou natuurlijk de doodsteek betekenen voor de onafhankelijke lokale journalistiek.” Daarbij zou het niet wenselijk zijn dat er een registratie komt van alle brievenbussen in Nederland in het beheer van de folderbranche.

De uitgevers van de huis-aan-huiskranten zeggen zich ook overvallen te voelen door de lancering van het digitale systeem, dat eerder deze week werd gepresenteerd. En ze zijn er verbolgen over dat de folderbranche dit „op eigen initiatief met diverse gemeenten heeft bekokstoofd”. De kranten roepen de de folderbranche op om de komst van het zogeheten InMijnBus-systeem per direct stop te zetten en in gesprek te gaan over een andere oplossing. Mocht die branche het plan toch doorzetten, dan volgen er volgens NNP mogelijk „nadere stappen”.

De nee-nee-sticker en nee-ja-stickers werden in 1992 in Nederland geïntroduceerd. Vier jaar geleden waren de stickers op bijna een kwart (23 procent) van de brievenbussen te zien. De ja-ja-sticker (‘ik wil die folders en huis-aan-huiskranten wel’) volgde dus jaren later. De gedachte toen: voorkomen dat je – als je het niet wilde – 33 ongevraagde folders per week op de deurmat ontving.

