Rover: NS en ProRail onder ‘streng toezicht’ totdat prestaties verbeteren

De Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail moeten onder streng toezicht worden geplaatst, totdat de prestaties op het spoor verbeteren. Dat stelt reizigersvereniging Rover, voorafgaand aan een hoorzitting dinsdagmiddag in de Tweede Kamer.

Ook moet de NS structureel 120 miljoen euro per jaar krijgen om te voorkomen dat de trein onbetaalbaar en nog onbetrouwbaarder wordt voor reizigers.

‘NS en ProRail houden zich niet aan vervoerscontract’

Volgens Rover houden de NS en ProRail zich niet aan het vervoerscontract, waarin is opgenomen dat treinen op tijd moeten rijden en er zo min mogelijk verstoringen zijn. „Maar de prestaties gaan achteruit”, zegt Rover-directeur Freek Bos. Daarom pleit de organisatie voor een zogenoemd programma onder concessie dat aan NS en ProRail kan worden opgelegd. „Dat is een verbeterprogramma, met een verscherpt plan van aanpak over het oplossen van de problemen.”

Rover zal dat vanmiddag ook voorleggen tijdens een hoorzitting, waarin Tweede Kamerleden zich laten bijpraten over de situatie op het spoor. Aanleiding is het jaarverslag van de NS van vorige week, waarin de vervoerder bekendmaakte treinkaartjes volgend jaar mogelijk met meer dan 10 procent te verhogen. Volgens de vervoerder is dat nodig door stijgende kosten en inflatie.

Tariefstijging vorig jaar voorkomen

Vorig jaar werd een grote tariefstijging voorkomen door een eenmalige bijdrage van 120 miljoen euro van het demissionaire kabinet. Niet alles bleef toen echter dezelfde prijs: de ov-fiets werd bijvoorbeeld duurder. Evenals de internationale trein: prijzen voor treinen naar buiten Nederland zijn vanaf januari opgehoogd volgens de geplande tariefstijging van 7,85 procent.

Voor volgend jaar ligt er echter nog geen 120 miljoen euro extra op tafel. Daardoor is de NS genoodzaakt vanaf 2025 wel de prijsverhoging door te voeren in de treinkaartjes. „NS is derhalve genoodzaakt om vanwege stijgende kosten en het reeds opgelopen ‘indexatiegat’ over de afgelopen jaren de uitgestelde tariefsverhoging in 2025 alsnog door te voeren, bovenop de reguliere inflatie”, schrijft het spoorbedrijf in zijn jaarverslag. „Dat kan een verhoging van meer dan 10 procent betekenen voor 2025.”

Rover en de NS hopen daarom op een structurele jaarlijkse bijdrage van 120 miljoen euro. NS-topman Wouter Koolmees is dinsdagmiddag ook bij de hoorzitting aanwezig, evenals ProRail. Donderdag debatteert de Tweede Kamer met demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) over het onderwerp.

