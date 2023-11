Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NS verrast met prijs treinkaartjes 2024 door inflatie te compenseren

Een enkele rit van Rotterdam naar Groningen met de trein kost al 29,58 euro. Bij die prijs van treinkaartjes zou volgend jaar nog een smak geld worden opgeteld. Maar dat besluit lijkt toch van tafel. De adder onder het gras? De internationale trein wordt duurder.

Het afgelopen jaar hebben we allemaal te maken gehad met inflatie. En dat heeft er bij de een harder ingehakt dan voor de ander. Om te berekenen hoeveel jij er op achteruit bent gegaan, kun je gebruikmaken van de persoonlijke inflatie-calculator van het CBS.

Prijsveranderingen bij de NS

Even terug naar de treintickets. Want die zouden volgend jaar aanzienlijk duurder worden. Met de nadruk op zouden. De Tweede Kamer heeft daar namelijk een stokje voor gestoken.

Goed nieuws voor treinreizigers en de NS, dus. Want in plaats van een prijsstijging, blijven de prijzen van treintickets in Nederland namelijk gelijk in 2023. En dat terwijl er vorige week nog werd gesproken over een prijsstijging van 5,5 procent per treinticket voor de tweede klas. Eersteklas treintickets zouden zelfs 7,4 procent duurder worden. De uiteindelijke tariefverhoging van 8,67 procent staat alsnog op de agenda, maar wordt in ieder geval nog niet doorgezet in 2024.

Steun vanuit Den Haag

Die prijsstijging gaat op verzoek van de Tweede Kamer dus niet door, meldde de NS gisteren. Het kabinet heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om de trein betaalbaar te houden.

Prijsstijging ov-fietsen

Toch behouden niet alle diensten van de NS hetzelfde prijskaartje als dit jaar. De OV-fiets wordt bijvoorbeeld duurder. Zo kost zo’n huurfiets nu nog 4,45 euro per etmaal. In 2024 wordt dat opgeschroefd naar 4,55 euro per 24 uur.

Internationaal treinen wordt duurder

En ook iedereen die graag wil kiezen voor een duurzame internationale reisoptie heeft pech. De prijsstijging wordt namelijk wel doorgevoerd voor de internationale treinen. Die prijzen worden vanaf januari opgehoogd volgens de geplande tariefstijging van 7,85 procent.

Vorige Volgende

Reacties