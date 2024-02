Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slecht nieuws voor treinreigers: NS wil treinkaartjes flink duurder maken

De Nederlandse Spoorwegen (NS) overwegen de prijzen van treinkaartjes en abonnementen volgend jaar fors te verhogen, mogelijk met meer dan 10 procent. Dat meldt het spoorbedrijf in zijn jaarverslag over het afgelopen jaar. Voor dit jaar kon de NS een eerder voorgenomen tariefsverhoging nog uitstellen, maar dat lijkt volgend jaar niet meer mogelijk.

Eigenlijk hadden de prijzen van treinkaartjes en abonnementen dit jaar al met 8,7 procent omhoog moeten gaan. Maar in oktober maakte het demissionaire kabinet bekend 120 miljoen euro vrij te maken om die tariefstijgingen te voorkomen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldde daarbij wel dat het om een incidenteel bedrag ging.

En dat is dus geen structurele oplossing. „NS is derhalve genoodzaakt om vanwege stijgende kosten en het reeds opgelopen ‘indexatiegat’ over de afgelopen jaren de uitgestelde tariefsverhoging in 2025 alsnog door te voeren, bovenop de reguliere inflatie”, schrijft het spoorbedrijf in zijn jaarverslag. „Dat kan een verhoging van meer dan 10 procent betekenen voor 2025.”

Overleg

De NS verhoogde de meeste prijzen vorig jaar met 4,3 procent, een sterkere stijging dan de inflatie van 3,8 procent over heel 2023. Maar in de jaren daarvoor bleven de tariefsverhogingen achter bij de inflatie, waardoor er volgens de NS een ‘gat’ is ontstaan. Het spoorbedrijf houdt er bovendien rekening mee dat dit gat volgend jaar nog groter kan worden. „Doordat NS de verkooptarieven niet in lijn met inflatie mag/kan verhogen en daar niet of ten dele voor wordt gecompenseerd”, beschrijft de NS in het jaarverslag.

Om grip te krijgen op dat risico overlegt het bedrijf onder andere met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. „Over het dilemma van enerzijds het betaalbaar houden van de treinreis en anderzijds financieel gezond blijven om ook in de toekomst onze reizigers goed van dienst te kunnen zijn en noodzakelijke investeringen te kunnen doen om Nederland mobiel te houden.”

ANP

Reacties