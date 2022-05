Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NS: mogelijk maatregelen in dienstregeling in zomer door krapte arbeidsmarkt

Wie deze zomer lekker met de trein door Nederland wilde toeren, doet er goed aan de dienstregeling in de gaten te houden. De kans bestaat namelijk dat de NS meer maatregelen moet nemen, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Zo worstelen ze met een tekort aan hoofdconducteurs. „De vooruitzichten zijn niet rooskleurig”, meldt de NS vandaag.

Vanwege een tekort aan hoofdconducteurs wordt vanaf 13 juni al de tienminutentrein op het traject tussen Arnhem en Rotterdam tijdelijk teruggezet naar een kwartierdienst. „Voor deze lijn is dat met de huidige lagere reizigersaantallen voldoende. Daarmee blijft het effect voor reizigers voorlopig beperkt.” De NS kampte onlangs ook met een grote storing, waardoor het openbaar vervoer in ons land een flinke tijd stil lag. Achteraf bleek dat een falend backup-systeem de boosdoener was.

Mogelijk beperkte NS-dienstregeling in de zomer

De NS schrijft ook dat de impact van het personeelstekort op reizigers tot nu toe beperkt is gebleven, dankzij „een extra beroep op onze collega’s”. Toch houdt het spoorwegbedrijf dat niet langer vol. Er zijn mensen nodig, en veel ook. Wel zet de NS waar mogelijk kortere treinen in, omdat daarin minder conducteurs werken.

Verder zet het bedrijf groot in op werving, op dit moment zijn er ongeveer 1100 vacatures. De NS was naar eigen zeggen wel voorbereid op uitstroom van personeel door bijvoorbeeld (vervroegd) pensioen. Het bedrijf had de werving op die verwachting ingericht, maar ziet zich nu onder meer geconfronteerd met hoog ziekteverzuim in de nasleep van corona en krapte op de arbeidsmarkt die veel groter is dan vooraf werd gedacht.

Dus: mocht je nog op zoek zijn naar een baan, de NS heeft je hard nodig. Zo omschrijven ze het werk als machinist als de baan met „het mooiste uitzicht van Nederland”. Er zijn ook opleidingsplekken: op dit moment maar liefst 500.