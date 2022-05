Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sanne en Sanne in eet-feelgood Foodies: ‘De irrirante betweter’ en ‘diegene die vooral alles opeet’

Een film over heerlijk (en heel vies) eten en de liefde, ontluikend tot kapotgemaakt en misschien wel kansloos. En moeilijke keuzes voor jezelf maken… Dat is de romcom Foodies met Sanne Vogel en Sanne Langelaar die vandaag in de Nederlandse bioscopen draait. Metro sprak beide actrices op een nogal geschikte locatie.

De cast van de Nederlandse film Foodies streek onlangs neer in Fruittuin van West. Metro schoof in Amsterdam-West graag aan, want het kon weer. Fruittuin van West bestaat uit een boerderij, bio-winkel, tuincafé en fruitgaarden. In barre lockdowntijden kwamen Sanne Vogel en Sanne Langelaar hier regelmatig. Al waren winkel en café ‘op slot’, lekker wandelen, picknicken en zitten in de gaarden en het afhalen van smakelijke gezonde producten kon wel.

In Foodies is niet alles even lekker

Sanne Vogel speelt als Sam de hoofdrol in Foodies, haar eerste filmrol sinds Tuintje in mijn hart in 2017. Sanne Langelaar speelde daar overigens ook in. Eindelijk weer Sanne Vogel zou je zeggen, want ze gaat in deze feelgood als populaire foodblogger heerlijk los. Op het gebied van eten natuurlijk, maar zeker ook in de liefde. Sam wordt verliefd op een groenteman die zij in een recensie volledig afkraakt als chef-kok; niet wetende dat dit dezelfde ‘groente-Marco’ is (Sinan Eroglu, Costa!!). Vriendin Jacco (Sanne Langelaar) pusht Sam op een vrij duidelijke manier op weg naar de liefde, maar ook op weg naar een eigen tv-show (‘ik heb je door de fucking ozonlaag heen moeten prijzen’). En dan is er ook nog Holly Mae Brood als Lilian, een vals kreng en de grote blog-rivale van Sam.

Metro zag Foodies, een film die natuurlijk bol staat van liefde, maar ook van heerlijk eten. Gezond eten en daar verantwoord mee bezig zijn welteverstaan. We kwamen hongerig de bioscoop uit (hier lees je de recensie).

Twee Foodies spraken we dus, daar in die hoofdstedelijke Fruittuin. Beiden bekend met de liefde (relatie en moeders van twee kinderen). Ze verschillen ook duidelijk van elkaar. Sanne Vogel is een échte, zowel fijnproever als iemand die altijd met eten bezig is en er alles over wil weten. Sanne Langelaar is een wat minder echte: „Maar wel een fijnproever! En op de set van Foodies heb ik veel van Sanne (Vogel dus, red.) over gezond eten geleerd.”

Sanne Vogel snapt het woord bezeten wel

Op dat laatste haakt Sanne Vogel meteen aan: „Ik ben ook wel een irritante betweter hoor, haha. Ik moet me soms inhouden, als het om eten gaat.” Wie de betekenis van Foodies opzoekt, komt ook ‘iemand die bezeten is van eten’ tegen. Vogel: „Dat kan ook negatief zijn, maar ik herken me wel in het woord bezeten.” Het stamt al uit haar jeugd: „Ik had vroeger last van uitslag. Op jonge leeftijd was ik ook heel dik. Het bleek dat ik niet tegen koemelk kon. En niet tegen gluten van bijvoorbeeld brood uit de fabriek.”

„Toen ben ik al van alles over eten proberen te weten te komen en ik heb er veel boeken over gelezen. Bovendien vind ik koken van jongs af aan al heel leuk. Ik kook overigens niet alleen gezond hoor, ik maak ook wel taarten en pizza’s. Wel met veel groenten, omdat ik dat heel lekker vind. Op mijn twaalfde werd ik vegetariër. Daarover was toen nog heel weinig bekend en moest ik zelf veel onderzoeken. Inmiddels ben ik veganistisch.”

🎦 Sanne Vogel Het is niet vreemd dat Sanne Vogel (38) vijf jaar niet meer in een film te zien was. Deze – sorry voor de woordgrap – veelvraat acteert, schrijft én regisseert namelijk. En maakt online kookprogramma’s voor Libelle.tv en LINDA Originals. Vorig voorjaar bracht zij haar eerste kookboek uit, De vier seizoenen van Vogel. Bekende filmtitels naast het eerdergenoemde Tuintje in mijn hart: Verliefd op Ibiza, Mannenharten, Homies en Onze Jongens. Op tv acteerde Vogel in Danni Lowinski (en schitterde natuurlijk in Wie Is De Mol? en Expeditie Robinson). Als regisseur maakte zij talloze locatiestukken en ook de films Hartenstraat en Brasserie Valentijn.

„Ik wilde lang niet acteren”, geeft Sanne Vogel toe. „Ik wilde alleen nog maar schrijven, regisseren en koken. Toen het kookboek klaar was, zei ik opeens tegen mijn vriend: ‘Ik krijg weer zin om te spelen’. Het bleek geen bevlieging, dus ik vertelde mijn agent dat ik weer wilde casten. Toen kwam meteen Foodies voorbij met Mannin de Wildt, de regisseur waarmee ik heel prettig werkte in de film Lang Zal Ze Leven. Toen ik auditie ging doen, heb ik mijn boek meegenomen. En gezegd: ‘Als research heb ik alvast een boek geschreven’. De cast van Foodies was meteen heel leuk, net als onze inbreng. We mochten bijvoorbeeld zelf research doen naar wanneer producten precies groeien. Je kunt wel kiwibessen in de film hebben, maar het moet qua tijd dan wel kloppen. Dat weten echte Foodies natuurlijk.”



Gezond eten belangrijk element in Foodies

In de Foodies-recensie schrijft Metro dat het veel over gezond eten gaat, maar dat dat nooit opdringerig wordt. Als de chef-kok alleen wil koken met ingrediënten die anders zouden zijn weggegooid, schreeuwt er meteen iemand ‘gadverdamme!’, bijvoorbeeld.

„Fijn”, zegt Vogel. „Er is zeker balans, al vonden we het wel belangrijk dat gezond eten in de film zit. Met alles wat er rond het klimaat aan de hand is, kun je met kleine aanpassingen in je leven dingen doen. Maar buiten dat gaat Foodies natuurlijk vooral over twee mensen die hartstikke verliefd op elkaar worden en op zoek gaan naar hoe ze zichzelf kunnen zijn. Of zichzelf kunnen blijven zijn binnen de verwachtingen van de maatschappij. Dat de twee zich vinden in hun passie voor eten, maakt het leuk om naar kijken, denk ik. Dat zou ook kunnen als zij allebei van programmeren zouden houden trouwens, het gaat erom dat zij elkaar vinden. Het gaat om hun hart, niet om ‘jij moet dit’ en ‘jij moet dat’.”

De kracht van sociale media speelt in Foodies ook een grote rol. „Daarover wordt veel negatief gesproken”, ziet Vogel. „Het kan echter ook positief voor iemand uitpakken. Kijk naar mijn personage Sam, met 100.000 volgers. Voor haar rolt het balletje alleen de verkeerde kant op uiteindelijk. Persoonlijk vind ik van sociale media het leuke dat je op platformen kunt zijn die je zelf heel interessant vindt. Zo zoek ik op de hashtag voedselbos. Dan zie ik allemaal mensen in heel Nederland die ook met voedselbossen bezig zijn. Dat is toch heel vet en inspirerend? Als samenwerkingen met merken voor je inkomen moeten zorgen, dan worden sociale media iets heel anders. Dan ga je dingen doen die je eigenlijk niet wilt en dat is met Sam aan de hand. Ik heb ook samenwerkingen hoor, maar gewoon dingen die ik zelf leuk vind en wat me past.”

Sanne Vogel kan haar lol op binnenkort, want ze verhuist met haar gezin vanuit Amsterdam naar een dorp. „Het idee is een huis met een keukenstudio en buiten allemaal groentebakken. En paddenstoelen kweken, dat is mijn grote wens.”

Sanne Langelaar niet vier uur in de keuken

‘Haar lol op’, daar heeft collega-actrice Sanne Langelaar qua voedsel ook prettig last van. „Ik houd heel erg van lekker eten. Maar”, geeft deze andere Foodie meteen toe, „ik zal niet snel vier uur in de keuken staan. Ik ga wel makkelijk naar een restaurant om veel geld uit te geven voor heel goed eten. Ik ben een Foodie die liever eten opeet, dan die het maakt.”

Haar personage Jacco (‘ze heet eigenlijk Jacqueline’) is zowel een goede vriendin voor Sam als een carrièrejager. Klopt dat wat Langelaar betreft? „Ze is een beetje een spring in het veld”, reageert de actrice. „Jacco is kinderlijk enthousiast voor alles. Die beste vriendin is zij sowieso ja, maar verder is er haar zakelijk belang dat ze graag wil dat Sam een kookprogramma bij haar gaat doen. Ik denk dat het eerder dat enthousiasme is, dan dat ze probeert veel geld aan Sam te verdienen. Zo van ‘leuk, samenwerken!’ Jacco denkt in elk geval niet in hokjes en zegt op alles ‘ja’.”

🎥 Sanne Langelaar Voor het grote publiek brak Sanne Langelaar (38) door in de film Michiel de Ruyter. Velen zagen haar ook in de NET 5-serie Dagboek Van Een Callgirl. Metro sprak haar over die titel in 2015 en ontlokte haar een nieuw woord: dikke-ammehoela. Meer films met Langelaar: Sneekweek, Tuintje in mijn hart, Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn en – tijdens corona met Frank Lammers – Groeten van Gerri. Op tv is het de laatste tijd alleen maar hosanna als het om Sanne Langelaar gaat. Denk aan Hoogvliegers en Swanenburg. Ook over laatstgenoemde serie sprak Metro de Amsterdamse.

Zonder gekheid, nog even over dat ‘Foodie’ zijn, zegt Langelaar: „Ik ben vegetariër en best veel bezig met duurzaamheid. Werken met Sanne (Vogel, red.) was daarom hartstikke leerzaam. Als je met haar samenwerkt, staat dat garant voor een beetje bijscholing. Ze praat over vitamines die je niet moet vergeten en welk voedsel je door iets anders kunt vervangen. Ze weet bovendien veel over voeding voor kleine kinderen. Die hebben we allebei, dus het is ook nog eens heel handig.”

Niets is voor Sanne Langelaar een zekerheidje

Langelaar is inmiddels een gevierd actrice in ons land. Die benaming streelt haar, maar zelf vindt ze dat allesbehalve. „Ik heb nog steeds altijd het gevoel dat het morgen allemaal voorbij kan zijn. Dat is volgens mij tegelijkertijd de reden waarom ik zo van mijn werk geniet. Mijn werk voelt in ieder geval als dat ik een bevoorrechte positie heb: ik kan rondkomen van mijn werk als actrice en dat heeft niet iedereen. Achterover hangen en denken ‘dit doe ik wel even’ is er bij mij ondanks dat echter nooit bij. Dan gaat alles wat je doet er hetzelfde uitzien.”

Jacco’s filmvriendin Sam is op social media een megasucces, maar krijgt vervolgens ook een enorme draai om haar oren. Hoe ervaart Sanne Langelaar dat als bekend gezicht? „Het bekend zijn is voor mij een bijproduct. Dat is nooit het doel van mijn werk geweest. Social media is voor mij een manier om gewoon een beetje leuke dingen met de mensen te delen. Ik heb het nooit gebruikt om bekender te worden of sponsorcontracten te krijgen. Je kunt social media gebruiken als reclamezuil, maar dat is niets voor mij. Ik ben niet zo trendgevoelig en volg het pad dat bij me past. Ik onderhoud er liever contacten met gelijkgestemden. En om een beetje te lachen, dat vind ik heel belangrijk namelijk. Als ik iemand met een blokjesbuik zie staan, dan krijg ik héééél erg de neiging om mezelf met een dikke pens op de foto te zetten.”

Niet alles in Foodies hoeft perfect

Precies waar de film Foodies over gaat eigenlijk: je hoeft helemaal niet zo perfect te zijn. Langelaar: „Precies. En dat pad volgen waarover ik het net had. En niet het pad waarvan je denkt dat iedereen wil dat je het volgt. Als kinderen het overkomt… dat vind ik wel zorgelijk eerlijk gezegd.”



„Vroeger kon je ook gewoon een keer dronken zijn, zonder dat iemand het ging filmen”, vervolgt ze. „Heerlijk toch? Dat kon je nog eens een fout maken, waarvan je dan weer leerde. Nu beland je op social media, dat is zuur hoor.”

Dat Foodies de kijker wat over gezondheid mee wil geven, vindt Sanne Langelaar tot slot alleen maar goed. „We moeten met z’n allen wel wat doen, toch? Laten we wel wezen, het gaat best ruk met de wereld. Terecht zijn veel mensen nu bezig met Oekraïne, maar vergeet het klimaat niet. Straks is er helemaal geen wereld meer om voor te vechten.”