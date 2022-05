Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Corona heeft Noord-Korea gevonden: één besmetting, hele land op slot

Terwijl de hele wereld na twee ellendige coronajaren inmiddels geniet van teruggekregen vrijheden, lijkt één land aan het begin van het coronavirus te staan. Noord-Korea in dit geval. Het hele land gaat op slot.

Noord-Korea heeft vandaag namelijk voor het eerst officieel een besmetting met het coronavirus gemeld. Volgens de NOS gaat het om één geval van corona. Tot dusverre was het internationaal geïsoleerde land volgens de autoriteiten gevrijwaard gebleven van de pandemie.

Lockdown in Noord-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een lockdown aangekondigd. Het staatspersbureau KCNA, dat de coronabesmetting als eerste bekendmaakte, spreekt van een „ernstige nationale noodsituatie”. Volgens het persbureau gaat het om de zeer besmettelijke omikron-subvariant BA.2.



Dat in de afgelopen twee jaar niemand in Noord-Korea het coronavirus zou hebben opgelopen, wordt alom betwijfeld. Zo ontsloeg Kim Jong-un een jaar geleden verschillende hoge functionarissen. Dit omdat ze het regeringsbeleid tegen corona niet goed zouden hebben uitgevoerd. Zo hadden ze „een grote crisis” veroorzaakt, aldus de leider, die verder niet in details trad. Zelf werd de leider van Noord-Korea aan het begin van de coronapandemie ernstig ziek. Nooit werd helemaal duidelijk wat hem toen mankeerde.

Lange grens met ‘coronaland’ China

Noord-Korea deelt ook een grens van bijna 1500 kilometer met China. Die grens is lang niet overal goed bewaakt. Onder meer in de Chinese grensstad Dandong is het aantal besmettingen de afgelopen weken hard opgelopen. Kim Jong-un riep op tot strengere grenscontroles.



Geen treinen Noord-Korea meer naar China

Het laatste nieuws over Noord-Korea en corona ging over treinen. Het land schortte eind april de handel per goederentrein naar China weer op. Noord-Korea deed dat vanwege het toen toenemende aantal coronabesmettingen het Chinese Dandong.

In de grensstad waren 77 wooncomplexen afgesloten vanwege het strenge coronabeleid in China. Noord-Korea had op dat moment dus nog nu. officiële coronagevallen gemeld. Het land zou China hebben verzocht het spoorverkeer stop te zetten.

Begin januari reed er voor het eerst weer een Noord-Koreaanse goederentrein naar Dandong. Het stalinistische land deed in 2020 de grenzen vanwege de coronapandemie op slot. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap haalde de trein toen noodhulp uit China.