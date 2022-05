Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wederom een onverwachte scheiding in finale Married at First Sight

Dat Joep en Caroline het niet gered hebben als man en vrouw, komt voor velen niet echt als een verrassing. Ook zagen kijkers van Married at First Sight dat het huwelijk van Sander en Astrid het niet haalde. Maar hoe zit het met de andere stellen?

Na vijf bewogen maanden, waarin koppels elkaar het ja-woord gaven zonder elkaar eerder gezien te hebben, komt er nu een einde aan het zevende seizoen van Married at First Sight. In de finale (gisteravond op tv uitgezonden) komen alle stellen weer bij elkaar en vertellen ze hoe het nu met ze gaat.

Finale Married at First Sight

Een hartverwarmend moment in de seizoensfinale: Dennis die Maurice vraagt of hij ‘zijn vriendje’ wil zijn. Als één persoon de gunfactor heeft in dit seizoen, is het Maurice wel. De kandidaat werd gekoppeld aan Arjan: een duidelijke mis-match. Gelukkig kreeg Maurice een nieuwe kans en mocht hij op date met drie verschillende mannen. Met Dennis klikte het ‘t beste.

In de finale-aflevering hebben de twee alleen maar mooie woorden voor elkaar. „Hoe mooi is het dat de liefde zich niet laat leiden, maar komt als de tijd, de plek en vooral de persoon juist blijkt te zijn?”, vindt Maurice. „Het experiment eindigt vandaag, maar voor mij voelt het als een begin.” En ook Dennis is enthousiast. „Hij staat heel open in het leven, net als ik. Ik heb het gevoel dat we nu al op één lijn zitten.”

Onverwachte breuk tussen Dennis en Maurice

Het lijkt zo’n mooi einde van het sprookje, maar maanden later blijken de twee toch uit elkaar te zijn. „Het ging echt heel goed, maar daarna raakten we elkaar kwijt”, zegt Maurice in een later opgenomen video. „In de laatste maanden werd het gevoel minder”, vertelt Dennis. „Verliefd zijn is dat ik niet meer weet wat ik doe en dat ik kriebels heb. Dat had ik niet. Dat is ook nooit zo ver gekomen, dat moment.”

Bij Rowan en Astleigh daarentegen is de verliefdheid duidelijk nog aanwezig. De twee stralen van oor tot oor als ze plaats nemen op de bank tegenover hun koppelaars. „Een aantal maanden en een hoop ervaringen verder en ik durf oprecht te zeggen dat ik stapelgek op je ben”, begint Astleigh. „We hebben veel raakvlakken en ook de aantrekkingskracht is meer dan aanwezig. Ik kijk terug op een supermooi avontuur dat ik voor geen goud had willen missen. (..) Je bent mijn schatje en daarom wil ik ook niets liever dan getrouwd blijven.”

Rowan en Astleigh en de stralende glimlach

Daar is Rowan het helemaal mee eens. „Precies twee maanden geleden zag ik je stralende glimlach voor het eerst. Iedere keer dat ik die glimlach terugzie, denk ik aan dat fijne moment. (..) Ik heb mij nooit eerder zo gewaardeerd gevoeld en daar ben ik jou ontzettend dankbaar voor. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat de toekomst ons gaat brengen en ik kan niet wachten om dat samen met jou te ontdekken.”

Ook Sonny en Dylan zijn na al die maanden nog steeds in de wolken. „Wij hadden vanaf moment één de perfecte klik”, zegt Dylan. „De klik is alleen maar leuker en leuker geworden.” Dat kan Sonny alleen maar beamen. „Ik heb gewoon mijn maatje, door dik en dun, gevonden. Ik hou van Dylan, dus voor de rest van mijn leven eigenlijk.”

Mismatch in Married at First Sight

Om de liefde nog eens extra te bezegelen, heeft Dylan voor zijn geliefde een verrassing in petto. Tijdens de finale van Married at First Sight onthult hij dat hij de achternaam van Sonny heeft aangenomen. „Is dit een grap?!”, reageert Sonny. „Oh, wat lief. Dat vind ik echt heel lief.”

Toch zijn er nog een aantal scheidingen te melden. Zo leggen Kim en Antoine hun ringen weer neer en gaan ook Jan en Brigitte met lege handen naar huis. Vooral de laatste scheiding komt voor veel kijkers niet als een verrassing. „Eerlijk is eerlijk: de mismatch tussen Jan en Birgitte had in potentie zoveel gênanter, pijnlijk en beschamend af kunnen lopen”, klinkt het op twitter. „Maar ze hebben, op hun eigen manier, de eer grotendeels aan zichzelf gehouden.”



Eigenlijk snap ik de match Jan & Birgitte nog het minst van allemaal. Jan is intellectueel gezien toch totaal niet aan Birgitte gewaagd? #mafs #mafsnl — Linda Rijpert (@lindarijpert) May 11, 2022



Er zit weinig in Jan. Jan is gewoon een hele schuchtere man, die weinig aan woorden heeft maar meer aan daden #mafsnl — Miss Pickel 🦖 (@Prinseszilla) May 11, 2022



Antoine die de "emotionele" brief van Kim aanhoort alsof iemand de files zit voor te lezen. De man is er zo klaar mee. #mafs #mafsnl — Jef Willemsen (@Norvo82) May 11, 2022

De aflevering van Married at First Sight van gisteravond kijk je terug op Videoland.