Dag drie in de sneeuw: alleen sprinters bij de NS en pas op voor gladheid

Het is de derde dag dat Nederland bedekt is met een laag sneeuw. Dinsdag moeten bestuurders rekening houden met gladheid op de wegen en in het treinverkeer rijden momenteel alleen sprinters.

Volgens Rijkswaterstaat zijn de rijomstandigheden nog steeds gevaarlijk. Het overheidsorgaan adviseert dan ook om de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. In de ochtendspits ontstonden vandaag geen grote problemen en door het hele land stond tegen 7.00 uur slechts vijftien kilometer file.

Gevoelstemperatuur van -20

De winterse taferelen houden nog even aan. Voor vandaag voorspeld het KNMI temperaturen tussen -7 en -12 graden en gevoelstemperaturen van -20. Daarnaast waarschuwt de weersvoorspeller voor gladheid op de wegen.

Dat treinreizen en sneeuw niet al te goed samengaan in Nederland is niet geheel onbekend. Vandaag adviseren NS en Prorail om een treinreis zoveel mogelijk uit te stellen. Er rijden minder treinen dan normaal en de reistijd bedraagt langer. Nachttreinen reden in de nacht van maandag op dinsdag niet. In het hele land rijden momenteel alleen sprinters. Volgens de NS kunnen vocht en vrieskou voor ijsafzetting aan de bovenleidingen zorgen.

Let op je snelheid

De NS heeft het momenteel druk genoeg. De sneeuwval van de laatste dagen zorgt namelijk voor storingen. De sprinters stoppen ook op de tussenstations en daarmee hoopt de NS grote reisproblemen te voorkomen. ProRail en de NS adviseren een treinreis vooraf goed te plannen.

Over de gladheid op de wegen vermeldt Rijkswaterstaat dat vooral in het zuiden en het oosten van het land bestuurders alert moeten zijn. Natte weggedeelten en bevriezing van het smeltwater zorgen voor een ijslaag op de weg. Tips van het overheidsorgaan: Let op je snelheid, houd voldoende afstand van andere weggebruikers, rem rustig en wissel niet onnodig van rijstrook.



🥶 | Vandaag geldt code geel voor het hele land vanwege mogelijk verraderlijke #gladheid. Moet je de weg op? Vertrek op tijd en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan. Volg hier onze strooiwagens: https://t.co/MZQmbOGoNs pic.twitter.com/4A9Smva3zs — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) February 9, 2021

Vuilniswagens en gladheid

Naast reisbeperkingen waarschuwen verschillende gemeentes dat ook het ophalen van vuilnis langer kan duren. De vuilniswagens kunnen door de sneeuw en gladheid namelijk niet overal komen. Volgens de NVRD, de overkoepelende organisatie van reinigingsdiensten, loopt de afvalinzameling hierdoor niet volgens schema.