Een jaar extra en kosteloos studeren. Als het aan de Landelijke Studentenvakbond ligt, moet dat voor iedere student in het hoger onderwijs een mogelijkheid worden.

Een plan dat nog een stap verder gaat dan het voorstel van GroenLinks en D66 om enkel studenten met een studieachterstand deze mogelijkheid te bieden. „Vrijwel iedere student heeft het afgelopen jaar de gevolgen van de coronacrisis ervaren. Veel studenten zijn hun inkomstenbron verloren, maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en ook op veel andere vlakken kan het voelen als een verloren jaar. Dat moeten ze over kunnen doen,” stelt LSVb-voorzitter Lyle Muns.

‘Allemaal binnen’

Hij beaamt dat het nu allesbehalve ‘de mooiste tijd van je leven is’. „Dit zou normaal gesproken een spannende tijd moeten zijn, waarin je je ontwikkelt en netwerken opbouwt. Maar in plaats daarvan zitten we allemaal binnen. Waarom zou je dan nu nog 2000 euro collegegeld moeten betalen?”, vertelde hij Metro eerder.

De studentenvakbond stelt dat een jaar extra studeren zonder hiervoor collegegeld te hoeven betalen, de juiste compensatie voor de geleden schade is. Daarnaast wil de LSVb dat de studiefinanciering van studenten verlengd wordt zodat studenten gedurende hun gratis collegejaar ook nog aanspraak kunnen maken op hun aanvullende beurs en studentenreisproduct. Ook moet de mogelijkheid om te lenen met een jaar verlengd worden. Volgens de vakbond zijn deze plannen van groot belang om studenten op passende wijze te kunnen compenseren en weer op de rit te krijgen.



"Beste Mark", Jan Hol, voorzitter CvB #CHEde schreef een persoonlijke brief aan @MinPres. Hij vertelt hierover in de uitzending bij @OmroepGLD rond 12.40 u en @grootnieuwsnl rond 13.15 u. https://t.co/2vw44XUYNn pic.twitter.com/yJ8EyCR0RT — CHE Hogeschool Ede (@dehogeschoolede) February 3, 2021

Vorige week schreef Jan Hol, voorzitter van college van bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede, nog een open brief aan Rutte. Ook hij pleit voor een jaar studeren cadeau. Studenten lopen vertraging op, hun prestaties dalen, minder vrolijk worden, zich zorgen maken over hun toekomst, zo somde hij op. „Ze leven eigenlijk in een mentale hongerwinter. Velen van hen hebben continu last van dreiging, angst en isolatie. En dat schaadt onze jonge generatie.”

Verschillen

Hoewel vanuit verschillende hoeken de afgelopen dagen plannen voor de compensatie van studenten kwamen, ziet de Landelijke Studentenvakbond duidelijke verschillen in benadering. Muns: „Enkele hogescholen opperden dat het mogelijk moet zijn een jaar extra studiefinanciering te krijgen. In de praktijk betekent dat voor veel studenten vooral langer mogen lenen, wat dus niet neerkomt op echte compensatie.”

Compensatie collegejaar

Het voorstel van D66 en GroenLinks dat donderdag met een motie in de Tweede Kamer op een meerderheid kon rekenen, vindt de studentenbond een summiere oplossing. „Wij willen dat deze compensatie geldt voor alle studenten die tijdens het collegejaar 2020-2021 ingeschreven stonden bij een hoger onderwijsinstelling. Elke student is op een bepaalde manier gedupeerd.”

De LSVb wil vooral benadrukken dat het de overheid is die de kosten voor een gratis collegejaar moet dragen en niet de onderwijsinstellingen zelf. „Hoewel veel lessen online zijn en ruimtes niet gebruikt worden zijn hoger onderwijsinstellingen niet goedkoper uit geweest gedurende de coronacrisis. Gebouwen en personeel moet nog steeds doorbetaald worden. Daarom kunnen we de hogeronderwijsinstellingen niet zelf laten opdraaien voor het schrappen van het collegegeld. Dit voorstel moet gefinancierd worden vanuit het ministerie van onderwijs.”