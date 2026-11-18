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Fraudehelpdesk krijgt bijna 12.000 klachten over webshops: waarschuwing vlak voor de feestdagen

De Fraudehelpdesk ontving dit jaar al bijna 12.000 klachten over frauduleuze webshops. Nu de feestdagen naderen, waarschuwen ook de politie en Consumentenbond: een online koopje kan uitlopen op een lege portemonnee en een cadeau dat nooit aankomt.

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“Eerst checken, dan bestellen”, is de waarschuwing.

Fraudehelpdesk ontvangt bijna 12.000 klachten over webshops

Producten die niet aan de verwachtingen voldoen, bestellingen die niet worden geleverd, of het bemoeilijken van retourzendingen: het zijn allemaal klachten die maatschappelijke organisaties dit jaar vaak voorbij zien komen. Bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kwamen in de eerste negen maanden van dit jaar al bijna evenveel meldingen binnen als in heel 2025. De organisatie krijgt veel meldingen binnen over dropshippers: winkels die de producten zelf niet op voorraad hebben en deze vanuit het buitenland laten verzenden.

En alleen al bij de Fraudehelpdesk kwamen dit jaar al bijna 12.000 klachten binnen over frauduleuze webwinkels. Het aantal meldingen bij de helpdesk is tot nu toe weliswaar iets gezakt, maar het gemelde schadebedrag steeg dit jaar wel flink: met 15 procent. De politie registreert jaarlijks een gemiddeld schadebedrag van ongeveer 300 euro.

AI-nepreviews en sociale media maken webshops moeilijker te herkennen

Door sociale media en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) is het voor malafide webshops nog makkelijker om consumenten te misleiden. Socialemediagebruikers zien een advertentie en worden vervolgens doorgestuurd naar een louche webwinkel. Met AI kunnen gemakkelijk misleidende productfoto’s en grote aantallen nepreviews gemaakt worden. Daardoor is het volgens de maatschappelijke organisaties steeds moeilijker te zien of een webshop betrouwbaar is.

Overigens is het wel zo dat de Europese Commissie een einde wil maken aan misleidende webshops. Een belangrijk onderdeel van de plannen is een verbod op zogenoemde dark patterns. Dat zijn technieken waarmee websites consumenten proberen te beïnvloeden om bepaalde keuzes te maken, bijvoorbeeld door hen onder druk te zetten om snel iets te kopen. Denk aan een webshop die beweert dat er nog maar één exemplaar van een product op voorraad is, terwijl dat helemaal niet klopt.

Zo’n melding kan ervoor zorgen dat je sneller op de bestelknop drukt, uit angst dat je anders achter het net vist.

ACM: zo controleer je of een webshop betrouwbaar is

In de tussentijd benadrukken instanties als de Consumentenbond en de ACM bij consumenten om goed onderzoek te doen voordat een aankoop wordt gedaan. “Met de feestdagen in aantocht zit niemand te wachten op een miskoop of een bestelling die veel te laat of nooit aankomt”, zegt Marijn Ridderbos, bestuurslid ACM.

“We raden consumenten aan eerst goed te controleren of de webshop betrouwbaar is. Bijvoorbeeld door meerdere reviewsites te raadplegen of AI in je eigen voordeel in te zetten door hulp te vragen bij het beoordelen van een webshop. Op die manier kun je oplichters, misleidende dropshippers of webshops die hun zaken niet op orde hebben er bijna altijd uitfilteren.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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