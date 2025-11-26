Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit trucje maakt webshops aantrekkelijker: zo trap je er deze Black Friday niet in

Wie deze week online op jacht gaat naar Black Friday-deals, let waarschijnlijk vooral op korting, levertijd en recensies. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat er nóg iets meespeelt: digitale kunst op de website.

Virtuele kunst blijkt namelijk een onverwacht sterke invloed te hebben op hoe luxe, aantrekkelijk en betrouwbaar we een webshop vinden.

Digitale kunst maakt webshops aantrekkelijker, zeker tijdens Black Friday

Onderzoekers van Cornell University bekeken hoe generatieve AI-kunst, denk aan bewegende patronen of digitale projecties, het gedrag van online shoppers beïnvloedt. Ze testten dat in virtuele kledingwinkels die verder helemaal hetzelfde waren. Alleen de wanddecoratie verschilde: soms een simpele witte muur, soms een video met continu veranderende zwart-witpatronen.

Die ene verandering had opvallend veel effect. Deelnemers vonden winkels mét digitale kunst duidelijk stijlvoller en luxer ogen. Opvallend genoeg werkte dat niet alleen bij virtuele luxe merken, maar juist nóg sterker bij massamerken. Dat druist in tegen de oude gedachte dat kunst vooral past bij high-end winkels.

Dynamische kunst werkt nóg beter

In een tweede experiment vergeleken de onderzoekers statische AI-kunst met dynamische, constant bewegende beelden. De bewegende variant zorgde voor een sterker gevoel van exclusiviteit en meer esthetisch plezier. Deelnemers waren daardoor ook sneller geneigd hun ervaring te delen.

Vooral mensen die zichzelf niet als kunstliefhebber zien, bleken gevoelig voor die effecten. Zij reageerden het meest enthousiast op wat ze zagen. Combineer dit met aantrekkelijke Black Friday-kortingen en je kunt als klant al bijna geen kant meer op.

Wat kunnen winkels hiermee?

Digitale kunst blijkt een verrassend laagdrempelige manier om een (web)winkel een luxere uitstraling te geven. Het is goedkoper dan fysieke kunst, past in elke huisstijl en is eindeloos aan te passen. Daarom wordt generatieve kunst niet alleen in winkels toegepast, maar bijvoorbeeld ook bij sportevenementen of interactieve tentoonstellingen.

De onderzoekers denken zelfs verder: digitale en veranderende kunst kan ook waarde hebben in zorginstellingen of woonvormen voor ouderen, waar visuele prikkels bijdragen aan welzijn zonder dat er constant nieuwe kunst nodig is.

Flitsende Black Friday kortingen

Nu virtuele winkels, VR-webshops en interactieve omgevingen steeds normaler worden, is het waardevol om te weten hoe zulke ontwerpkeuzes ons beïnvloeden. De studie laat zien dat het helemaal niet zo gek is dat we keer op keer voor die aantrekkelijke, flitsende Black Friday-kortingen vallen.

Dus als je deze Black Friday online shopt, kijk dan eens goed rond. Misschien denk je dat je op de webshop blijft hangen vanwege de producten, maar het zou zomaar kunnen dat die bewegende digitale kunst op de achtergrond je ongemerkt verleidt om langer te blijven.

