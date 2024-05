Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Batterij van je telefoon langer mee laten gaan? Deze feiten en fabels zijn er over opladen

Als je net een nieuwe telefoon hebt, ben je er waarschijnlijk enorm zuinig mee. Met het scherm, zodat je krasjes zoveel mogelijk vermijdt, maar ook met de batterij. Je wil immers dat ie de hele dag bruikbaar is, liefst zonder op te laden. Maar hoe zorg je ervoor dat de batterij van je telefoon langer meegaat?

Er bestaan een aantal fabels en feiten rond het opladen van je telefoon, die meer kwaad dan goed doen (of juist minder schadelijk blijken dan je denkt). Fairphone deelt advies rond het opladen van je broekzakcomputer en zet de feiten op een rij.

Feiten en fabels over het opladen van je telefoon

Misschien heb je je eigen specifieke manier om je telefoon op te laden – naast je bed, bijvoorbeeld, ‘s nachts – of heb je bepaalde trucjes om ‘m gedurende de dag langer mee te laten gaan. Toch zijn er bepaalde fabeltjes die rondzweven in de wereld en mogelijk helemaal niet zo goed (of slecht) zijn voor je batterij.

Moet je wachten tot je telefoon leeg is voordat je hem oplaadt?

Fabel: vroeger was dit zo, maar de smartphones van nu kun je best opladen als ie nog niet leeg is. Dat komt omdat er vroeger nikkel-cadmium batterijen werden gebruikt, die ‘wisten’ wanneer ze niet helemaal leeg gemaakt waren. Maar tegenwoordig zit er een lithium-ion batterij in de meeste smartphones, waarbij het juist goed is als je ‘m vaker oplaadt. Het liefst kom je niet onder de 20 procent en niet boven de 80 procent.

Is extreme hitte of kou slecht voor je batterij?

Feit: dit klopt, als het heel koud of heel heet is, kan dat ervoor zorgen dat de batterij sneller leeg gaat of zelfs beschadigd raakt. Je telefoon houdt daarom niet van direct zonlicht of warme omgevingen en datzelfde geldt voor kou. Als je telefoon ongeveer op kamertemperatuur is en blijft, zit je goed.

Is het slecht om je telefoon ‘s nachts langdurig op te laden?

Fabel: volgens Fairphone leeft dit ‘sprookje’ bij veel mensen. Je kunt je telefoon ‘s nachts prima opladen. Sterker nog, veel telefoons weten dat ze moeten stoppen met opladen als de batterij vol is. Maar is je batterij helemaal vol? Haal ‘m dan wel even van de lader af, dat is op den duur beter.

Is snelladen slecht voor je batterij?

Feit en fabel: er is niks mis met snelladen als je een gecertificeerde snellader hebt. Niet de troep van AliExpress dus, maar de officiële snellader van jouw telefoonmerk. Deze voeren warmte goed af en creëren daarnaast niet nóg meer warmte dan normaal. Bij ‘neppe’ snelladers kan je batterij wel oververhit raken.

Is het slecht om je telefoon te gebruiken tijdens het opladen?

Fabel: je kunt je telefoon prima gebruiken als ie in de oplader zit. Wel kan dat ervoor zorgen dat de batterij warmer wordt. Je laadt de batterij namelijk op, maar je neemt door het gebruik ook wat stroom weg. Het is wel handig om je telefoon even weg te leggen als je voelt dat ie (te) warm wordt.

