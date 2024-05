Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Albert Verlinde ergerde zich aan Frans Timmermans: ‘Zuur toontje’

Gisteren was dan eindelijk de kogel door de kerk: Dick Schoof is de beoogd premier van nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Niet alleen die keuze maakt de tongen flink los, ook hoe andere politici erop reageren is voer voor discussie. Zo vertelde voormalig roddelkoning Albert Verlinde gisteren in De Oranjezomer dat hij zich ergert aan Frans Timmermans (GL/PvdA).

De 67-jarige Schoof is op dit moment nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Albert Verlinde bij De Oranjezomer

„Ik zat radio te luisteren”, begint Verlinde in De Oranjezomer. „Dan wordt Dick Schoof bekendgemaakt en zegt Frans Timmermans op Radio 1 dat hij jaren geleden ook bij de PvdA zat. Niet járen geleden, drie jaar geleden! Dat vind ik best recent. Dat zure toontje wat eruit kwam. ‘Goede ambtenaar.’ Dan zet je hem weg als geen politicus. Dan denk ik: man, wees eens een vrolijke Frans, in plaats van een zure Frans.”

„Hij zat toch niet huilend in een hoekje?”, vindt presentatrice Hélène Hendriks. Merel Ek: „Dat niet, maar hij had zich denk ik wel voorgenomen om te zeggen dat het een trouwe ambtenaar is. Ik vond het wel bijzonder dat hij dat zo vaak noemde.” De politiek verslaggeefster vroeg hem op de man af waarom hij dat doet. „Er werd mij gevraagd of ik hem kende en in welke hoedanigheid en ik heb hem zo leren kennen. Ik heb geen andere manier om hem te kwalificeren”, reageerde Timmermans hierop. Hierna zegt Verlinde in de talkshow: „Het is echt boze Buurman Boordevol.”

Hendriks vindt de uitspraken van Verlinde te ver gaan. „We zijn altijd een klein beetje tegen Timmermans. We moeten het ook voor hem opnemen.” Verlinde: „Hij kan toch ook zeggen dat hij zich op de oppositie verheugt of om discussies te voeren met deze man.”

Je kunt het fragment hier terugkijken:

‘Andere PVV’er logischer en democratischer’

Scheidsrechter Bas Nijhuis, die aan tafel zit, wil van medegast Lilian Marijnissen weten hoe vaak het eigenlijk voorkomt dat kiezers een premier krijgen die ze niet kennen. „Dat is denk ik het gevolg van het proces dat deze vier partijen in zijn gegaan. Ik denk dat PVV-stemmers het liefst Wilders als premier hadden gezien. Hij heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Ik zou het dan logischer en democratischer vinden dat je dan een andere PVV’er naar voren schuift en niet iemand die niemand kent. Waar wil hij naartoe met Nederland?”

Verlinde: „Het kabinet wil ergens naartoe met Nederland en hij leidt dat.” Marijnissen: „Hij zal diegene moeten zijn die daarin voorop gaat en die het uitdraagt.” Of hij dat kan, is volgens Ek de grote vraag. „Maar de vraag is of je dat hier nodig hebt. Hij zei ook duidelijk dat er al een hoofdlijnenakkoord ligt en daar gaan ze zich aan houden.”

