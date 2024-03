Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hierom moet je je iPhone nooit ‘s nachts opladen

Leg jij je iPhone altijd de hele nacht aan de lader, zodat je ‘s ochtends zeker weet dat je met een vers opgeladen telefoon aan de dag begint? Daar kun je beter mee stoppen.

Het blijkt namelijk levensgevaarlijk te kunnen zijn.

Je iPhone ‘s nachts opladen kan letsel veroorzaken

Technologie-expert Scott Polderman waarschuwt op TikTok dat er grote risico’s gepaard gaan met ‘s nachts opladen. „Apple heeft een waarschuwing afgegeven over het ‘s nachts opladen van je iPhone. Dit trok mijn aandacht, omdat ik mijn telefoon ‘s nachts oplaad en ik denk dat de meeste mensen dat doen. De zorg gaat eigenlijk over waar de telefoon zich bevindt tijdens het opladen.”

„Het is belangrijk dat de telefoon ventilatie krijgt”, legt hij uit. „Als je de telefoon naast het bed hebt aangesloten en je in slaap valt en hij ligt onder de dekens of hij belandt onder je kussen en hij krijgt geen ventilatie, dan kan het letsel veroorzaken.”

Ook zegt hij dat het beter is als je telefoon ’s nachts niet naast je in bed hebt liggen. „Je wilt geen langdurig huidcontact hebben met de kabel, vooral niet als je slaapt. Goedkope of defecte opladers kunnen problemen oorzaken, maar er zijn zelfs problemen geweest bij de opladers die bij de telefoon worden geleverd.”

Ook brandweer waarschuwt voor ‘s nachts opladen

De brandweer adviseerde eerder al dat je je telefoon ‘s nachts niet aan de lader te leggen. ,,Meer dan de helft van de woningbranden heeft iets te maken met de stekker”, zei Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars. Volgens hem ontstaat brand voornamelijk door kwalitatief minderwaardige opladers die niet origineel zijn. Ook het apparaat langer aan de lader laten zitten dan nodig kan brand door oververhitting veroorzaken. Als het apparaat is opgeladen, moet je eigenlijk meteen de stekker eruit halen. Zo voorkom je dat een apparaat wordt ‘overladen’, iets wat volgens de brandweer ‘levensgevaarlijk’ is. Dit geldt ook voor tablets of laptops.

