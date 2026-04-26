Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vollering voor derde keer de beste in Luik-Bastenaken-Luik

Demi Vollering heeft voor de derde keer Luik-Bastenaken-Luik op haar naam geschreven. De 29-jarige wielrenster van FDJ United – Suez won na 156 kilometer na een aanval op de beklimming van La Redoute en een solo van 33 kilometer. Haar landgenote Puck Pieterse werd op anderhalve minuut tweede. De Poolse Kasia Niewiadoma werd voor Anna van der Breggen derde.

Voor Vollering is het de zevende zege van 2026. Ze won eerder onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen en afgelopen woensdag de Waalse Pijl.

In de aanloop naar La Redoute werd een kopgroep van zes rensters met daarbij Femke de Vries en de Zwitserse ploeggenote van Vollering, Elise Chabbey, teruggepakt. Dat kwam vooral door inspanningen van SD Worx-Protime en Fenix – Premier Tech, de ploegen van Van der Breggen en Pieterse. Na de hergroepering nam de ploeg van Vollering het initiatief over aan de voet van de beruchte klim. Vollering versnelde op het steilste stuk en sloeg een gat met Pieterse en Niewiadoma.

Voorsprong

Op de top had Vollering zo’n 15 seconden en ze bouwde dat uit naar ongeveer een halve minuut. De groep met Van der Breggen en de Franse Pauline Ferrand-Prévot volgde al op meer dan een minuut. Even leken Pieterse, Niewiadoma en de Canadese Isabella Holmgren iets dichterbij te komen, maar daarna liep de voorsprong van de Europees kampioene weer op. Op de top van de Côte de la Roche-aux-Faucons had Vollering meer dan een minuut op het drietal, waar Van der Breggen zich nog bij voegde. Pieterse sprintte in Luik, net als een jaar eerder, naar de tweede plaats.

Met haar zege in Luik benaderde Vollering haar sterke voorjaar van 2023, toen ze de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik achter elkaar won.

ANP

Reacties