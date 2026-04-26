Rivalen Netanyahu gaan samen volgende verkiezingen Israël in

Twee geduchte politieke rivalen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaan de krachten bundelen voor de komende verkiezingen, die later dit jaar worden verwacht. Zij hopen zo Netanyahu’s coalitieregering te verdrijven.

De rechtse Naftali Bennett en de centrumpoliticus Yair Lapid, beiden oud-premiers, brachten verklaringen naar buiten waarin zij de fusie van hun partijen, Bennett 2026 en Er is een Toekomst, aankondigden.

Het kantoor van Bennett liet weten dat de nieuwe partij ‘Samen’ zal heten en dat hij de leider ervan wordt.

Verkiezingen 2021

Bennett en Lapid hebben al eerder de krachten gebundeld. Tijdens de verkiezingen van 2021 maakten zij een einde aan de twaalfjarige, aaneengesloten ambtsperiode van Netanyahu. De regering die zij vervolgens vormden, hield echter nauwelijks anderhalf jaar stand.

Netanyahu, Israëls langstzittende premier ooit, won de verkiezingen van november 2022 en vormde de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis.

Vrijstelling

Netanyahu’s ultrareligieuze coalitiegenoten streven naar een vrijstelling van de militaire dienstplicht voor hun gemeenschappen. Dit is een gevoelig thema in Israël, zeker nu het leger heeft gewaarschuwd voor overbelasting. Lapid en Bennett hebben dit vraagstuk tot centraal thema van hun verkiezingscampagne gemaakt.

Daarnaast verwijten de twee Netanyahu dat hij er niet in zou zijn geslaagd militaire successen om te zetten in strategische overwinningen op Iran en de groeperingen die Teheran steunt in Libanon en Gaza: Hezbollah en Hamas.

ANP

