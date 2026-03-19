Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bram, Angelo en Haden waren slachtoffer van partnergeweld: ‘Waarom sla je niet terug?’

Partnergeweld, dat is toch een probleem dat vooral vrouwen overkomt? Veel mensen denken dat (en door de vele berichten daarover is dat ook niet zo heel gek). Het overkomt mannen echter ook, veel vaker dan we waarschijnlijk ooit zouden raden. Robbert Rodenburg spreekt op tv vanavond met een aantal slachtoffers.

Voor zijn programmareeks Taboes, wist Rodenburg Bram, Angelo en Haden zover te krijgen dat zij hun trieste verhaal over partnergeweld vertellen. De tv-maker kaart vaker een probleem aan dat niet meteen aan mannen wordt gelinkt. Een paar maanden geleden ging het bijvoorbeeld over eetstoornissen.

Metro bekeek de uitzending over partnergeweld (KRO-NCRV) waarmee mannen te maken kregen alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. Robbert Rodenburg heeft er serieus werk van gemaakt, komt prettig over en laat zijn gedachten na gesprekken de vrije loop. Dat hij van meerdere markten thuis is, bleek overigens eerder in Expeditie Robinson. Hij won en sprak daar met Metro over.

Schaamte en zwijgen bij partnergeweld

De verhalen over partnergeweld in deze documentaire – binnen hetero- én gayrelaties – gaan over complexiteit, angst, vernedering, onmacht en het gevoel nergens terecht te kunnen. De mannen die slachtoffer zijn zwijgen en schamen zich (dat is bij vrouwen natuurlijk ook het geval, begrijp Metro niet verkeerd). Het woord dat daarbij hoort: taboe. Terwijl wij kijkers misschien wel iets te gemakkelijk zouden reageren met ‘waarom sla je niet terug?’ en ‘waarom ging je niet bij haar (of hem) weg?’. Vragen die de slachtoffers achteraf regelmatig horen en Rodenburg stelt ze ook.

Daar komt nog bij dat mannen die er eindelijk voor uitkomen dat zij slachtoffer van partnergeweld zijn, online volgens de documaker „genadeloos worden afgemaakt”. Rodenburg leest voor: „’Meneer heeft nul testosteron; knalde je haar wel hard genoeg?’ en ‘als je een vrouw die klappen geeft, toelaat, ben je zwak, mietje’.” Hij snapt bij zulke berichten wel „dat mannen hun bek houden”.

👇 Cijfers In Taboes duidt psycholoog Lisa wat cijfers over partnergeweld. Binnen 9 procent van de relaties komt het in ons land voor. Dat is het gemiddelde van 8 procent bij mannen en 10 procent bij vrouwen. Lisa: „Het ligt dichter bij elkaar dan mensen zullen verwachten, denk ik.” Dat laatste uit zich in ieder geval in het aantal kamers dat er in Nederland beschikbaar zijn om te worden opgevangen na partnergeweld: 1000 voor vrouwen, 37 voor mannen.

60 kilo aan woede

Bram voelde bij zijn vriendin spanning en avontuur, maar dat avontuur bleek fysiek geweld. Desondanks bleef hij, „om zijn vriendin te helpen”. Bram hoopte dat het goedkwam, terwijl de vriendin met zelfmoord dreigde als hij haar zou verlaten. Hij oogt als een gespierde kerel, maar kon hij de vrouw dan niet aan? „60 kilo aan woede is moeilijk te temmen”.

Filmmaker Angelo werd ook slachtoffer van partnergeweld (door een vrouw), net als Haden (door een man). Angelo treedt niet in detail omdat de dame in kwestie in deze docu geen weerwoord heeft, „maar ik was bang voor mijn leven”. Ook hij kreeg regelmatig te horen: ‘Dan sla je toch terug?’ Bij Haden was het partnergeweld heftig. Zij ex-vriend sloeg bijvoorbeeld een lamp van het nachtkastje op zijn lichaam kapot. Haden fotografeert nu queermannen van over de hele wereld, die allemaal met partnergeweld te maken kregen. Zo probeert hij een positieve draai te geven aan wat hem overkwam en het taboe wat te doorbreken. Robbert Rodenburg vindt de verhalen hoopvol: „Het kán anders, als je maar hulp zoekt.”

Aantal blikken uit 5: 3,5

Taboes over partnergeweld bij mannen is vanavond (19 maart) om 21.15 uur bij KRO-NCRV te zien op NPO 3. Via NPO Start is de documentaire nu al te zien.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

Vorige Volgende

Reacties