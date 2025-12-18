Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eetstoornis bij mannen een groot taboe: ‘Ik woog nog maar 26 of 27 kilo’

Een eetstoornis, dat is toch iets van vrouwen? Zo wordt het in de volksmond misschien vaak gezien, maar duizenden mannen en non-binaire personen kamper er net zozeer mee. Het is tijd om het taboe er vanaf te halen, vindt tv-maker en YouTuber Robbert Rodenburg.

Hij doet dat vandaag in een documentaire, Taboes. Omroep KRO-NCRV wil kijkers aansporen om de dialoog aan te gaan. Dit onder het motto ‘schaamte hoeft geen reden te zijn om te zwijgen’. Taboes wordt daarom een serie, met nog onbekende onderwerpen in de toekomst. Robbert Rodenburg trapt af met het taboe eetstoornis, bij mannen. Daarmee is overigens niet gezegd dat een eetstoornis bij vrouwen nooit een taboe is. Metro bekeek de docu voor televisierubriek Blik op de Buis.

‘Stilte laat alles zoals het is’

„Veel mensen kiezen voor stilte omdat dat het veiligst voelt”, zegt Rodenburg, ook oud-winnaar van Expeditie Robinson. „Ik heb de afgelopen jaren vooral gezien dat stilte alles laat zoals het is. Daarom draaien we het in deze serie om: we spreken uit wat normaal verdwijnt tussen de regels en elke keer blijkt weer dat niemand écht alleen staat.”

🎥 Waarom de serie over taboes? Robbert Rodenburg maakte eerder de documentaire God, ik ben gay. Die ging over zijn jeugd, homoseksualiteit en geloof. Rodenburg ontving honderden reacties van mensen die zich herkenden in zijn verhaal of zelf worstelden met iets dat ze lang hadden verzwegen, zoals een eetstoornis. Uit al die berichten ontstond het idee voor de nieuwe KRO-NCRV serie.

Robbert Rodenburg had ook een eetstoornis

De maker van Taboes vindt het wel zo eerlijk om in de eerste aflevering te vertellen dat hij zelf ook met een eetstoornis kampte. Hij wilde zo dun mogelijk zijn: „Graat- en graatmager, dat nam alles over.” Rodenburg at niet of kotste het eruit. „Ik denk dat ik toen niet gelukkig was en zo de controle had.”

Hij ontmoet de 20-jarige Joep, die na jaren zwijgen wél over zijn eetstoornis wil praten („omdat het een taboe is”). Joep wordt gevolgd bij zijn opname in een kliniek, waar hij wordt behandeld tegen anorexia. Rodenburg vindt zijn opname triest, „maar ergens ook hoopvol”. De reden van de eetstoornis van Joep is een slecht zelfbeeld, hij heeft zichzelf nooit knap gevonden. Maar het is ‘mooi’ geweest: „Ik help mijn lichaam naar de gallemiezen.” Als hij nog tien jaar zo door moet gaan, „dan stop ik er het liefst vandaag nog mee”. „Waarmee?”, vraagt de documaker. „Met leven.” Kijken naar een foto van zijn zus houdt Joep op de been.

Bij een eetstoornis doe je alles om juist niet te eten

We zien ook Sepp van Dijk met een indrukwekkend verhaal. Je kent hem misschien wel als The Twisted Chef. Sepp kreeg anorexia in groep 8 van de basisschool. Minder eten ging toen nog heel geleidelijk, maar mondde uit in een regelrechte eetstoornis. „Ik was 1 meter 50 en woog nog maar 26 of 27 kilo.” In een ziekenhuis moest Sepp eten. „Dan ga je juist alles doen om níet te eten.” Voedingswaren belandden toen bijvoorbeeld in zijn sokken. Wat een totaal ander beeld als dat je hem nu bezig ziet in zijn kookvideo’s.

Een derde persoon die over zijn (voormalige) eetstoornis praat, is Scott Beekhuizen. De zanger van de band Prins S. en De Geit was daar in interviews al vaker openhartig over. Hij leerde zichzelf daardoor te accepteren en kwam erachter dat hij niet alleen in zijn probleem stond. Scott vindt dat iedereen er mag zijn en ook dat hij nu weer van zichzelf mag houden.

En Joep? Na twee maanden kliniek: „Vandaag gaat het goed met me. Maar dinsdag vond ik mezelf nog heel lelijk en dik.” Joep ziet in Robbert Rodenburg een voorbeeld van het wél kan en denkt inmiddels niet meer „dat zijn eetstoornis er voor altijd zal zijn”.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: prima onderwerp en initiatief. De volgende aflevering is echter pas in het voorjaar van 2026 te zien (keuze NPO) en het onderwerp – welk taboe – is nog niet bekendgemaakt.

Taboes kun je nu streamen via NPO Start. Wie de docu op z’n vertrouwde tv wil zien, moet nog even wachten tot 22 januari, 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.

