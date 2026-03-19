Epe wil vertrek asielzoekers voor zaterdag, anders volgt dwangsom

De gemeente Epe wil dat een opvang voor asielzoekers wordt gesloten. Als de asielzoekers komende zaterdag nog in het Fletcher Hotel zitten, begint de Gelderse gemeente met de procedure om een dwangsom op te leggen. Over de hoogte van het bedrag meldt Epe nog niets.

Volgens Epe was afgesproken dat de opvang op vrijdag 20 maart zou sluiten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zou dinsdag hebben laten weten dat er geen andere plek is voor de 276 asielzoekers in het hotel op de Veluwe.

De gemeente Epe zegt dat de komst van de noodopvang in het hotel veel teweeg heeft gebracht en dat 20 maart de definitieve einddatum was. „Voortzetting van de noodopvang is voor het college onacceptabel. Afspraak is afspraak”, zegt burgemeester Tom Horn in een verklaring. Hij voegt eraan toe: „De wijze van handelen van het COA draagt niet bij aan het vertrouwen in het COA vanuit het gemeentebestuur en de samenleving.”

Reactie

Het COA stelt in een reactie: „We hebben de gemeente Epe helaas moeten mededelen dat er door het toenemende landelijke capaciteitstekort op dit moment geen enkele andere mogelijkheid is om de huidige bewoners van het hotel dat momenteel gebruikt wordt als opvanglocatie elders op te vangen.” Het overplaatsen van asielzoekers is „op dit moment onmogelijk”, aldus het COA, dat dit wijt aan „het uitblijven van voldoende nieuwe locaties in gemeenten”. Het opvangorgaan noemt dit „een onwenselijke situatie voor de gemeente, omwonenden, bewoners en medewerkers”.

Eerder kondigde Hardenberg dwangsommen aan omdat twee opvanglocaties daar openbleven. Ook daar zei het COA geen andere opvang voor de asielzoekers te hebben. De dwangsommen bedragen 55.000 euro per dag voor het asielzoekerscentrum in Hardenberg en 7500 euro per dag voor een noodopvang bij het dorp Loozen. De Groningse gemeente Westerwolde legt al een paar jaar dwangsommen op omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel te vol is. Het COA heeft daarvoor al 6,5 miljoen euro moeten betalen.

ANP

