Tweede seizoen Máxima is weer smullen geblazen: ‘Zucht, nog tien provincies te gaan’

Na het grote succes van seizoen 1 zullen heel veel mensen hebben gewacht op vandaag: het vervolg van de serie Máxima op Videoland. Er werd gesmuld van de begintijd en de verkering van de huidige koningin en koning Willem-Alexander. Het succes bleek ook uit de verkoop van de reeks aan maar liefst 85 landen.

Vandaag is de eerste aflevering van Máxima op Videoland verschenen. Metro keek natuurlijk mee voor tv-rubriek Blik op de Buis, alleen al omdat we in het voorjaar van 2024 tot de máxima-le beoordeling van vijf blikken kwamen. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan de prachtige hoofdrolspelers, de Argentijnse Delfina Chaves en Martijn Lakemeier. De twee kregen door de serie een relatie, maar die hield geen stand.

Máxima van het huwelijk tot de inhuldiging

Het tweede seizoen van Máxima begint met het huwelijk met Willem-Alexander op 02-02-02 en de maanden die daar aan voorafgingen. Het eindigt volgens de berichten met de inhuldiging van haar man als koning, ruim tien jaar later. In die periode gebeurde er genoeg voor deze serie, of beter gezegd: heel veel. In hun persoonlijke situatie, maar ook in de wereld. Denk aan de aanslag op 9/11 in Amerika (waar zeer kort aandacht voor is) en de moord op Pim Fortuyn, om maar twee dingen te noemen.

Het waren ook de jaren nadat Nederland Máxima hartstochtelijk in de armen had gesloten. De koningin was naarstig op zoek naar de balans tussen liefde, macht en protocol. En de geboren Argentijnse kreeg in de gaten dat het nog niet zo gemakkelijk was om de liefde van het Nederlandse volk te behouden. Niet zo gemakkelijk als die liefde winnen in elk geval.

Dé traan van Máxima

Fans van seizoen 1 zitten er gelijk goed in, omdat de makers besloten te beginnen met dé traan tijdens de huwelijksceremonie van Máxima en Willem-Alexander. Oh nee, toch niet (hoe dat zit: ga kijken, leuk gevonden). Er wordt al snel geschakeld naar de tournee door heel Nederland van het koninklijk paar de maanden ervoor. Máxima leerde zo het land kennen, maar dat gebeurde wel met wiebelende fietstochtjes en haring happen. Zo kennen we het koningshuis weer. Mooi is een scène op de achterbank van de auto. Willem-Alexander zucht eens diep: „Nou, nog tien provincies te gaan.”

Zijn zucht vinden we als kijkers vast allemaal logisch, maar zo’n kijkje achter de schermen krijgen we natuurlijk nooit. We moeten het doen met Lucky TV en officiële momenten. Of het ook allemaal waar is, geen idee. Soms hoop je gewoon dat het klopt. Als prins Constantijn tijdens een schaakpartij in de tuin heel hard „fuck” schreeuwt bijvoorbeeld, terwijl zijn beeldhouwende moeder Beatrix hem corrigeert met „niet zo prettig”.

👸 Derde seizoen en spin-off Inmiddels is seizoen 3 van Máxima al aangekondigd. Omdat dit gaat over een nieuw tijdperk met oudere personages, zal een nieuwe cast te zien zijn. Dat zal op z’n zachtst gezegd wennen worden voor de kijkers. Delfina Chaves en Martijn Lakemeier zijn wel weer te zien in een spin-off, ook Videoland, die gaat over Mabel en Margarita. De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet.

Vertrouwde en nieuwe acteurs (én de prinsesjes)

Wie zien dit seizoen naast de vertrouwde gezichten van Chaves en Lakemeier ook Elsie de Brauw als goede Beatrix terug. Helemaal goed is de Duitser Sebastian Koch als prins Claus. Er zijn ook genoeg nieuwe gezichten. Jean-Paul Buijs is de sociaal wat onhandige premier Balkenende, Rifka Lodeizen – die ook het scenario schreef – Máxima’s niet zo welkome persoonlijk adviseur Noor Kramer.

Verder zien we Bram Suijker (prins Friso), Steef de Bot (Constantijn), Claire Bender (Mabel Wisse Smit), Abbey Hoes (Laurentien), Leny Breederveld (Juliana) en Bernhard (Rüdigler Vogler). Uiteraard hebben we nu ook de jonge prinsessen Amalia, Alexia en Ariane (Julie, Philou en Nina).

De dood van Friso en drie anderen

Zoals gezegd, er gebeurde met en rond Máxima een hoop in die periode van ruim tien jaar die de serie bestrijkt. Prins Friso deed afstand van zijn rechten op de troon in 2003 en negen jaar later kreeg hij zijn ski-ongeluk door een lawine, waaraan hij later zou overlijden. Er waren meer doden te betreuren: Juliana, Bernard en Claus, allemaal binnen relatief korte tijd na het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander. En dan hadden we ook nog de aanslag van 2009, tijdens Koninginnedag in Apeldoorn.

De vorige reeks was misschien net iets interessanter, omdat veel mensen de huidige onderwerpen al kennen. Wat wisten we als kijkers tenslotte van Máxima’s jeugd in Argentinië, haar werkperiode in New York en haar eenzaamheid in Brussel? Toch is de start van dit seizoen richting het huwelijk uitstekend. De boosheid van Máxima over de bekrompen regels rond de ceremonie, is een goed voorbeeld. Daaruit kwam nog een auto-ongeluk voort trouwens, met de koninklijke slager van het paleis als andere slachtoffer. „Vind je me een pain in the ass?”, vraagt Máxima aan haar toekomstige man. Pak de zakdoekjes er maar vast bij als je aflevering 1 gaat kijken. Wat uiteraard komt ie dan uiteindelijk toch: dé traan. Janken mensen (beter daarom dan om al het treurige wat later volgt).

Aantal blikken uit 5: 4,5

Máxima seizoen 2 telt 6 afleveringen. De eerste is nu op Videoland te zien. Elke zaterdag volgt een nieuwe aflevering, dus als je wilt bingen moet je nog een paar weken wachten.

