Verschil in rouw tussen Gen Z en boomers: as van pa in een tupperware-bak

Hoe ga je om met rouw als je als oma en kleindochter op elkaar aangewezen bent? Boomer vs Gen Z zeg maar? Dat verschil staat centraal in de VPRO-telefilm Met oprechte deelneming, die vanavond op tv is.

In Met oprechte deelneming heeft de 22-jarige Eli (de zelf 30-jarige Tara Hetharia) haar vader aan kanker verloren, de 76-jarige oma Winnie (Nel Lakatompessy) haar zoon. Eli is overweldigd door rouw, oma zwijgt Indisch en vindt „dat we door moeten”. Hoe pakt dat uit als oma en kleindochter samen op seniorenreis gaan en Eli zich in een bus vol boomers bevindt? Metro bekeek de bijna anderhalf uur durende film alvast voor televisierubriek Blik op de Buis.

Kleindochter in de rouw, oma dendert door

Best een aardig gegeven bij een treurig onderwerp, kleindochter die met oma mee op seniorenreis naar Normandië gaat. Eli hoopt nog iets van rouw met oma te kunnen delen, want bij haar beste vriendin (zangeres en actrice Zoë Liva, die vorig jaar een hit met Snelle scoorde), kan ze dat niet. Deze Ushani vindt het allemaal hartstikke erg, maar dendert net als oma door in haar leven.

Al is denderen bij oma Winnie natuurlijk wat te veel gezegd. Met oprechte deelneming is een uitstekende film, maar je moet wel een beetje tegen kabbeldekabbel kunnen. Als de ‘oudjes’ bij de zoveelste excursie door het zoveelste weinigzeggende dorpje achter elkaar aan sloffen, oogt het soms als reality-reisprogramma We Zijn Er Bijna. Qua humor heeft het dan weer wat weg van de film Boomers met Huub Stapel, van dit jaar. Soms is dat hilarisch, bijvoorbeeld als de boomers dingen of personen moeten uitbeelden tijdens het spel Hints. Wie of wat is toch in hemelsnaam ‘Kan Je West’?

👇 Overlijden stiefvader Regisseur Roxanne Stam maakte persoonlijk, zoals zij het zelf noemt, „een vreemde vermenging van verdriet, intuïtie, onverwachte humor en menselijke onhandigheid” mee. Dat gebeurde bij het overlijden van haar stiefvader. „Cru genoeg op dezelfde dag als waarop mijn zusje en ik hem na een moeizame periode weer zouden opzoeken.” De mix van emoties die dat veroorzaakte vormt de kern van het scenario dat Randa Peters vervolgens voor Met oprechte deelneming schreef.

Geen as uitstrooien, veel te ongezellig

Rouw kent vele vormen en iedereen gaat er op zijn of haar manier mee om. De verschillen worden in deze film weer helemaal duidelijk. Eli wil stilstaan bij het verlies en wil de as van haar vader, meegenomen in een tupperware-bak, tijdens de reis uitstrooien op de datum van zijn verjaardag. Oma vindt dat onzin: „Veel te ongezellig, we zijn op vakantie.”

Zie dan als jongere, die door het verdriet met haar studie Media en Communicatie is gestopt, maar eens met je rouw om te gaan. Een mooie rol van Tara Hetharia trouwens, die eerder onder meer in de serie Dertigers en de film Verliefd op Bali te zien was. Van al die boomers moet haar personage het in eerste instantie ook niet hebben. Die begrijpen toch niet dat Eli geen vlees en vis eet. En waarom mogen ze tegen een van de reisgenoten geen ‘zure ouwe nicht’ zeggen, als dat toch overduidelijk zo is?

Rouw delen met anderen, in plaats van oma

Uiteindelijk kan Eli met haar rouw soms toch bij haar oudere reisgenoten terecht. Zoals bij de sympathieke Ton (Raymond Thiry), die zijn vrouw verloren is. Bij nuchtere Lisette (Marie-Louise Stheins) die door een dwarslaesie in een rolstoel reist. En ook bij de spirituele Marcia (Tamar Baruch), die ongevraagd ook nog even meedeelt „dat ze tijdens andere vakanties veel meer in haar erotische kracht staat”.

Maar rouw verwerken met oma, zal dat ook lukken? Daarvoor moet je de film gaan zien natuurlijk. Het ongemak, de humor en het omgaan met verlies, is in elk geval kundig samengebracht. Daardoor wordt het nooit echt treurig, terwijl de humor ook niet ongepast de overhand krijgt. Kijk alleen al naar de lange scene van het uitstrooien van de as van pa, wat uiteindelijk toch gebeurt. Het is grappig en heel naar tegelijk en daarbij komt heel veel samen.

Beoordeling uit 5: 4

Met oprechte deelneming is vanavond (21 maart) om 21.35 uur bij de VPRO op NPO 3 te zien. Op NPO Start is de telefilm nu al te bekijken.

