De Instagram Moord: Bouchra doodde haar zus in psychose met 88 messteken, zond dat live uit en spreekt nu in docu

Het is amper te bevatten wat er in Den Bosch gebeurde, bij de gruwelijkheden die de naam De Instagram Moord kregen. En toch was het er: een moord op zus Anouk tijdens een psychose, met 88 messteken en dat terwijl mensen via ‘Insta’ live konden meekijken. Daarover is nu een documentaire gemaakt, waarin de veroordeelde – de toen 21-jarige Bouchra – zelf spreekt.

Dapper, zo is deze docu die ook De Instagram Moord heet, wel te noemen. Zeker als je weet hoeveel online haat de familie die het betrof, over zich heen heeft gekregen. De Brabanders spreken toch en lieten de camera’s afgelopen najaar toe bij het hoger beroep dat het Openbaar Ministerie tegen Bouchra aanspande.

De Instagram Moord terugkijken is een tip

Metro blikt voor televisierubriek Blik op de Buis meestal vooruit, maar deze keer terug. BNNVARA zond De Instagram Moord gisteravond namelijk uit en trok ruim 200.000 kijkers. Voor NPO 3 is dat zeker niet slecht, maar eigenlijk verdient deze documentaire door wat meer mensen gezien en dus teruggekeken te worden. Je kunt er in elk geval even over nadenken, want wat betekent zo’n vreselijke moord die door een psychose is ontstaan? Even nadenken is sowieso beter dan al die haat die in werkelijkheid volgde. Die was vooral gericht op de moeder en andere zus (Roxanne). Waarom hielden zij de hand boven het hoofd van Bouchra (en dat dan in de meest vreselijke bewoordingen)?

Stemmen leidden tot De Instagram Moord

Bouchra lijdt aan schizofrenie en leeft met stemmen in haar hoofd. Stemmen die zij ook hoorde op 23 oktober 2021. Ze vertelden dat haar zus Anouk haar zou vermoorden en nam daarom door een psychose het recht, als je dat zo mag noemen, in eigen hand. In die hand zat een mes waarmee zij haar eigen zus met 88 meststeken om het leven bracht. Het werd ‘De Instagram Moord‘, omdat zij haar daad live uitzond via dat sociale medium.

Bouchra werkt nu zelf aan de documentaire mee, al is het maar voor anderen die hetzelfde mankeren als zij. Ze vergeeft zichzelf de moord nooit, maar zegt ook: „Ik voel me schuldig, heel erg. Alleen… ik voel me ook onschuldig, omdat ik weet dat ik mezelf niet was op dat moment.” Over de psychose: „Mijn lichaam deed dat, het gebeurde.”

Twee kinderen verloren op één dag

Voordat De Instagram Moord het gezin diep raakte (Anouks vader vergeeft het Bouchra nooit, in tegenstelling tot de anderen), leefden zij samen in een hectisch, druk gezin waarin veel kon en alles bespreekbaar was. De drie zussen Bouchra, Anouk en Roxanne hebben drie verschillende vaders, maar waren hecht. Bouchra werd echter ziek in haar hoofd, Roxanne zag haar meer en meer veranderen. Zij geeft in De Instagram Moord toe dat zij haar zus „nooit meer voor de volle 100 procent zal kunnen vertrouwen”, maar is er ook voor haar. „Mijn kindjes zijn dol op tante Bouchra.”

De moeder zegt: „Het is erg om een kind te verliezen, ik verloor er twee op één dag.” Tijdens de uitvaart van Anouk zat Bouchra opgesloten op een psychatrische afdeling van een gevangenis in Zaanstad. Een jarenlange gevangenisstraf hing haar boven het hoofd. Tijdens het hoger beroep eiste justitie tien jaar cel en TBS met dwangverpleging. Op de dag van de uitspraak, afgelopen december, zijn de docu-camera’s mee. Bouchra hoeft niet ’te zitten’, maar krijgt TBS met voorwaarden opgelegd. Zij moet zich dus laten behandelen.

‘Jij bent moeder van een moordenaar’

Ga vooral kijken, willen we op deze plaats zeggen. Je leert over wat een psychose is en kan doen. En over dat mensen vervolgens denken van alles te kunnen roepen. Bouchra’s moeder kreeg bijvoorbeeld: „Jij mag je niet de moeder van Anouk noemen, je bent moeder van een moordenaar.” Zus Roxanne zag onder een foto van haar dochtertjes: „Lekker dat je tante dood is.”

Wat een krachtige moeder en zus (en ook dader, eerlijk gezegd) zien we in deze docu. Je zou maar moeten meemaken wat je dochter doet en dan nog kunnen zeggen: „Bouchra is geboren met schizofrenie. Daar kan zij niks aan doen.”

Aantal blikken uit 5: 4,5

