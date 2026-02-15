Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Guus (37) in Ex-treem gênant: ‘Ik kwam er pas na een halfjaar achter dat ze twee keer getrouwd is geweest’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Guus (37), die er pas na een halfjaar achterkwam dat zijn vriendin Sheila twee keer getrouwd is geweest. „Voor mij voelde het alsof de grond onder mijn voeten wegzakte.”

Guus (37): „Ik ontmoette Sheila op een festival in Amsterdam. Ik zag haar staan en ze had iets betoverends. Ze was Amerikaans, maar werkte al jaren in Nederland. Ze had een energie die me meteen aantrok en haar lach bleef me bij. Achteraf gezien ging alles misschien te snel. Ik kwam net uit een lange relatie en had mezelf beloofd minstens vijf jaar single te blijven om weer volledig mezelf te zijn. Maar ja, Sheila en ik werden al snel onafscheidelijk. We zagen elkaar bijna dagelijks, spraken over alles en ik had na een paar maanden het gevoel dat ik haar echt goed kende.

Bezoek van nichtje uit Amerika

Toen we zes maanden een relatie hadden, kwam het nichtje van Sheila voor een paar weken over uit Amerika. Ze wilde graag Amsterdam ontdekken. Hartstikke leuk natuurlijk, ik wilde haar graag ontmoeten. Tijdens onze lunch vroeg haar nichtje met een knipoog: ‘En? Zijn er al trouwplannen?’ Sheila keek haar nichtje ineens heel boos aan en ik voelde dat er iets niet klopte, dus vroeg ik wat er was. Voordat Sheila iets kon zeggen, zei haar nichtje: ‘Wist je al dat ze twee keer getrouwd is geweest? Of nou… van haar laatste huwelijk zijn de scheidingspapieren nog niet eens getekend, dus officieel is ze nog getrouwd.’ Ik wist niet wat ik hoorde. Twee keer getrouwd?

Sheila haalde haar schouders op. ‘No big deal’, zei ze. Ze vond het totaal niet relevant dat ze dit had verzwegen. Ze lachte er zelfs bijna om. Voor mij voelde het alsof de grond onder mijn voeten wegzakte. Hoe kon ze zoiets achterhouden? Ik begon aan alles te twijfelen: onze relatie, haar eerlijkheid, echt alles. Als ze dit over haar verleden had verzwegen, wat had ze dan nog meer niet verteld?

Afstand nemen

De weken erna merkte ik dat ik afstand van Sheila begon te nemen. Ik voelde me steeds minder zeker over onze relatie. Elke keer als ze iets deed of zei, vroeg ik me af: klopt dit wel? Het voelde vermoeiend om constant alert te zijn in een relatie die ik dacht volledig te begrijpen.

Uiteindelijk voelde het gewoon niet goed meer. Het idee dat iemand zoiets belangrijks kan verzwijgen, brak iets in mij. Ik verbrak onze relatie. Het was moeilijk en pijnlijk, want ik was nog verliefd op Sheila. Toch kon ik haar niet meer vertrouwen.

Lekker single

En nu? Nu ben ik lekker single. Ik ben, hoe leuk sommige dames ook zijn, echt even klaar met daten en relaties. Over vijf jaar zie ik wel weer verder, maar eerst moet ik hier weer even van bijkomen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

Meld je aan voor Ex-treem gênant Wil je ook (anoniem) meedoen aan Ex-treem gênant van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties