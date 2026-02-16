Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Winterweer maakt plaats voor wisselvallig weer

Wie gisteren nog wakker werd met een dun laagje sneeuw, merkt vandaag al verschil. De temperatuur loopt iets op en met maxima rond de 7 graden is het zelfs wat zachter weer dan normaal voor eind februari. Daarmee zitten we iets boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar.

Na het winterse weekend schakelt het weer dus over naar een zachtere fase. De laatste twee weken van februari beginnen milder, al is kou tegen het einde van de maand zeker niet uitgesloten. Volgens Weeronline neemt in maart de kans op ‘fraaie lentedagen’ zelfs toe.

🎪 Sneeuw tijdens carnaval Op diverse plaatsen in Limburg zijn gisteravond uit voorzorg feesttenten ontruimd, omdat de daken zwaar waren geworden door een pak sneeuw. Dat gebeurde volgens een woordvoerder van de brandweer in elk geval in Heerlen, Kerkrade en Sittard. De grootste tent die carnavalsvierders uit voorzorg moesten verlaten, stond in Heerlen. De organisaties van evenementen in de drie steden besloten zelf het zekere voor het onzekere te nemen, vertelt de woordvoerder.

Nederland blijft op een weergrens liggen

De grilligheid heeft alles te maken met de ligging van Nederland. Al weken bevinden we ons op een soort scheidslijn tussen koude lucht uit Scandinavië en zachtere lucht uit Zuidwest-Europa. En die tweestrijd houdt voorlopig aan.

Dat maakt de verwachting voor de laatste week van februari onzeker. Krijgen we een noorden- tot noordwestenwind, dan stroomt koude lucht ons land binnen. In dat scenario blijft de temperatuur bij 2 tot 4 graden en is sneeuw opnieuw niet uitgesloten.

Maar draait de wind naar het westen of zuidwesten, dan ziet het plaatje er heel anders uit. Regenzones trekken dan over het land en het kwik kan juist flink oplopen. Maxima in de dubbele cijfers zijn daarbij niet uitgesloten.

Maart lonkt met lentegevoel met zachter weer

In de loop van maart lijkt de zachte lucht zich verder uit te breiden richting Noord-Europa. Daarmee groeit ook de kans op zonniger en milder weer. Volgens Weeronline wordt een vleugje lente, met temperaturen in de dubbele cijfers, richting het midden van maart steeds waarschijnlijker.

Na sneeuw en winterse kou schuift het weer voorzichtig richting voorjaar. Maar of februari zacht eindigt of ons nog verrast met een koude opleving, hangt vooral af van de windrichting.

