Kok pakt eerste Nederlandse goud bij vrouwen op 500 meter

Femke Kok heeft bij de Olympische Spelen als eerste Nederlandse schaatsster goud veroverd op de 500 meter. De 25-jarige Friezin won de kortste afstand in het Milano Speed Skating Stadium in een olympisch record van 36,49.

Jutta Leerdam schaatste na het goud op de 1000 meter met 37,15 naar het zilver. Het brons was voor Miho Takagi uit Japan met 37,27.

Kok bezorgde Nederland het tweede goud bij het langebaanschaatsen en het vijfde goud in totaal op deze Spelen. In het shorttrack won Nederland tot dusver drie keer goud.

Sterk rondje

Leerdam ging gelijkop met tegenstander Sophie Warmuth uit Duitsland op de eerste 100 meter. Ze opende in 10,58, maar dook met een sterk rondje van 26,5 onder de tot dan toe beste tijd van Miho Takagi uit Japan van 37,27.

Anna Boersma opende goed met 10,42, maar met een misslag op het laatste rechte eind kwam ze tot 38,01. Daarmee werd de debutante uiteindelijk vijftiende.

Kok was in de slotrit tegen titelverdedigster Erin Jackson uit de Verenigde Staten razendsnel weg met 10,18, sneller dan tijdens haar wereldrecordrit van 36,09. Ze bleef Jackson ver voor en was zelfs 0,66 seconden sneller dan de nummer 2.

Verovering

Nederland veroverde nog niet eerder olympisch goud op de 500 meter bij de vrouwen. Alleen Margot Boer slaagde er eerder in een medaille te veroveren op de kortste afstand in het langebaanschaatsen. Op de Spelen van Sotsji in 2014 won ze brons.

Kok is drievoudig wereldkampioene op de 500 meter. Sinds afgelopen november is ze ’s werelds snelste vrouw op het sprintnummer. Ze verbeterde het twaalf jaar oude wereldrecord van Lee Sang-hwa van 36,36.

Internationale wedstrijd

Op 3 februari 2024 in Quebec won Kok voor het laatst een internationale wedstrijd op de 500 meter niet. Daarna begon ze aan een onwaarschijnlijke zegereeks van negentien internationale wedstrijden en enkele nationale wedstrijden. In het najaar van 2024 liep Kok het CMV-virus op, dat verwant is aan pfeiffer. Bij haar rentree op het NK sprint in december won ze meteen weer de 500 meter.

Voor Kok zijn het de tweede Olympische Spelen. In Beijing in 2022 eindigde ze als zesde op de 500 meter. Dat was toen haar enige wedstrijd. Op deze Spelen greep ze al zilver op de 1000 meter achter Leerdam. Die won bijna een week geleden in Milaan het door haar zo gewenste goud.

