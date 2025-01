Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goedele Liekens waarschuwt voor veelvoorkomende ‘libidokiller’: ‘Heeft negatieve invloed op aanmaak testosteron’

Een lage seksdrive wijten we toch te snel aan sleur of stress. Maar volgens de Belgische seksuoloog Goedele Liekens is er een ‘libidokiller’ die nu eenmaal veel voorkomt. En als je daarvoor waakt, wakkeren volgens haar ook de lustgevoelens weer aan.

Seksuoloog Goedele Liekens staat bekend om haar seks- en relatieadviezen. Zo leerde ze ons over bambi- en saldoseks, welk standje de kans op een orgasme bij een vrouw vergroot en deed zij een boekje open over de ‘ideale piemel’.

Geen zin in seks

Geen of weinig zin in seks, komt nu eenmaal vaak genoeg voor. En volgens Liekens wijten we dat dus al snel aan sleur, stress of ‘mijn partner vindt mij niet meer aantrekkelijk’-gedachtes.

Je kunt natuurlijk van alles uit de kast halen om die seksdrive weer op te ‘krikken’, maar soms ligt de oorzaak veel meer voor de hand en is dit probleem ook vrij gemakkelijk op te lossen, schrijft ze in haar column voor het Belgische HLN.

Onderzoek naar slaap en testosteron

Uit onderzoek blijkt namelijk dat dat er een rechtstreekse link is tussen voldoende slaap en de aanmaak van het hormoon testosteron. „Testosteron heeft invloed op onze seksdrive. Voor de duidelijkheid: het is niet zo dat hoe meer testosteron je aanmaakt, hoe meer zin je hebt. Maar heb je een tekort, dan is de kans groot dat je seksdrive minder is. Bij zowel mannen als vrouwen.”

Liekens legt uit dat testosteron vermindert als we ouder worden. En dat betekent dus dat een goede nachtrust belangrijk is voor onze zin in seks. „Testosteron wordt aangemaakt tijdens de lange REM-slaap. Je eerste REM-slaap duurt maar tien minuten, maar naarmate de nacht vordert, duurt hij langer, tot een uur zelfs, en tijdens die slaap wordt testosteron aangemaakt. Dus als je niet goed of niet lang genoeg slaapt, mis je niet alleen de helende REM-slaap, maar ook de aanmaak van testosteron.”

Goedele Liekens: ‘Uur extra slaap verhoogt zin in seks’

Tijdens de overgang slapen veel vrouwen slechter. Zij maken dan minder testosteron en aan en hebben minder zin in seks. Ook bij mannen neemt de testosteron-aanmaak af als ze ouder worden. „Als ze daarbij ook nog eens te weinig slaap krijgen, dreigt een tekort. Bovendien stijgt bij onvoldoende slaap je stresshormoon. Dubbel negatief effect op je seksdrive.”

Zegt jouw partner dat hij of zij moe is en slaap nodig heeft? Laat dat dan toe, stelt Liekens. Een mens moet gemiddeld 7 tot 9 uur per nacht slapen. „Doe je er een uur bij, krijgen zowel vrouwen als mannen meer zin in seks. Elk uur extra slaap zorgt wel voor 14 procent verhoogde zin in seks, bleek uit datzelfde onderzoek. Vrouwen hadden zelfs een betere vaginale vochtigheid.”

Aanwakkeren

De seksuoloog benadrukt dat het bij ‘zin in seks’ niet alleen maar over spontane vlagen van geilheid gaat, waar je op moet wachten. Je kunt zin in seks volgens Liekens zelf aanwakkeren. Hoe? „Liefdevolle aanrakingen, knuffels, lieve woordjes en aandacht voor elkaar. Regelmatig tongzoenen is een top brandversneller! En seks inplannen; dan kun je je er een hele dag over verlekkeren. Ook apart slapen kan nodig zijn: je slaap verbetert én het verlangen naar elkaar vaart er alleen maar wel bij! Your bed or mine?”

