KWF wil waarschuwingslabel op alcohol: vergroot de kans op deze zeven soorten kanker

Moet er een label op de verpakking alcoholhoudende dranken komen, dat waarschuwt voor de verhoogde kans op kanker? Als het aan KWF Kankerbestrijding en het MDL Fonds ligt wel. Ruim helft van de Nederlanders weet namelijk nog niet dat er een relatie is tussen alcohol en kanker, blijkt uit de Kennismonitor Alcohol.

Ook denkt één op de vijf mensen dat het drinken van één glas wijn per dag gezond is. Daar is echter niks van waar.

Alcohol vergroot kans op kanker

Er is niet zomaar een verband tussen alcohol en kanker, alcohol vergroot de kans op maar liefst zeven soorten kanker. Het gaat daarbij om mond-, keelholte-, strottenhoofd-, slokdarm-, lever-, darm- en borstkanker.

„Het is belangrijk om mensen te informeren over de risico’s van alcohol, zodat ze bewuste keuzes kunnen maken”, zegt Dorine Manson, directeur KWF Kankerbestrijding en voorzitter van AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie. „Gezondheidswaarschuwingen zijn daarbij een logisch onderdeel, dat bevestigt ook de Wereldgezondheidsorganisatie. Dergelijke labels vergroten de kennis, helpen mensen om gezonder te leven en bieden de transparantie waar consumenten recht op hebben. Het is tijd dat ook alcoholhoudende dranken aan die standaard voldoen.”

Relatie tussen alcohol en kanker Uit cijfers blijkt dat kennis over de relatie tussen alcohol en kanker wel is toegenomen. Bij de vorige meting wist 37 procent van de volwassen Nederlanders van de relatie daartussen, bij deze meting is dat gestegen naar 47 procent. De campagne ‘Op je gezondheid?’ bestaat sinds 2023 en is er juist op gericht deze kennis te vergroten.

Labels helpen bij herkennen risico’s

Maar zou zo’n waarschuwingslabel nou echt helpen? Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat mensen zich dankzij zulke labels meer bewust zijn van gezondheidsrisico’s. Daarnaast geven mensen na het zien van waarschuwingen aan dat zij van plan zijn om minder te drinken.

Het KWF en het MDL Fonds benadrukken ook dat consumenten recht hebben op eerlijke informatie over wat ze kopen. „Voor vrijwel alle voedingsmiddelen is het verplicht om ingrediënten en gezondheidsrisico’s te vermelden. Alcohol is hierop de grote uitzondering, terwijl het een bewezen schadelijke stof is. Dat moet veranderen”, aldus Manson.

Uit onderzoek blijkt daarnaast dat drie op de vijf Nederlanders wel iets ziet in zulke waarschuwingen. Ook de belangrijkste gezondsheidsautoriteit in de Verenigde Staten pleitte aan het begin van deze maand al voor de invoering van zulke labels. Ierland is al een stap verder: daar is wetgeving aangenomen die het vanaf mei 2026 verplicht maakt op alle flessen en blikjes drank gezondheidswaarschuwingen te vermelden.

