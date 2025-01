Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat gebeurt er met je bankrekening als je overlijdt?

Wat gebeurt er met je geld als jij er niet meer bent? Je bankrekening stopt niet vanzelf met bestaan na je dood. Zo zit het met betalingen, loon en toegang voor nabestaanden.

Eerder doken we in de kwestie wat er met je hond gebeurt als je onverwachts overlijdt, en wat er gebeurt als je partner plots overlijdt.

Zo zit het met de toegang tot bankrekening van overledene

Om te beginnen moet het overlijden worden gemeld aan de bank. De bank blokkeert dan de toegang tot alle bankzaken. Denk aan de betaalpas en het internetbankieren. Er kunnen geen betalingen meer worden gedaan. Eventuele rekeningen moeten door de nabestaanden worden betaald. Alleen gezamenlijke rekeningen blijven toegankelijk.

Ook is geld storten op de bankrekening van de overleden persoon nog steeds mogelijk. Loon of een uitkering kan dus bijvoorbeeld nog steeds worden bijgeschreven. Als de overleden persoon voor zijn dood iemand heeft gemachtigd, vervalt deze machtiging bij het overlijden. Op deze manier gedoe omzeilen werkt dus helaas niet.

Een nabestaande kan zeker niet zomaar toegang krijgen tot de bankrekening van een overledene. Eerst moet hij of zij een aantal documenten overleggen. De bank kan bijvoorbeeld vragen om een verklaring van het centraal tentamenregister (CTR), een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager en de akte van overlijden.

Verklaring van erfrecht

In sommige gevallen kan de bank om een verklaring van erfrecht vragen. In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledene. Een verklaring van erfrecht wordt op verzoek door een notaris opgesteld.

Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Als er sprake is van een huwelijk, er geen testament is en er niet meer dan 100.000 euro op de bankrekening van de overledene staat, hoeft het bijvoorbeeld niet. Begin 2022 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ook afspraken gemaakt voor andere erfgenamen, bijvoorbeeld voor kinderen en niet-geregistreerde partners.

In een aantal gevallen wordt er altijd om een verklaring van erfrecht gevraagd. Dat is bijvoorbeeld als de overledene minderjarig is, in het buitenland woonde, failliet is geraakt, in de schuldsanering zat of onder curatele stond. Volgens de Consumentenbond hebben de meeste banken aangegeven zich aan deze regels te houden, maar is alleen Knab iets strenger.

