Komt de relatie ten einde? Scheidingsexpert deelt signalen die kunnen duiden op een scheiding

Kwam de scheiding ‘uit het niets’ of zijn er toch een aantal signalen gemist die weggaven dat de relatie bergafwaarts ging? Een scheidingsexpert deelt signalen die kunnen duiden op een scheiding.

Scheidingsexpert James Brien vertelt aan Metro UK wat de problemen kunnen zijn die het einde van huwelijk zou kunnen betekenen.

Tekenen van relatiebeëindiging

Allereerst zegt Brien dat stuklopende communicatie één van het vroegste stadia van relatiebeëindiging is. „Als je niet langer naar elkaars dagen vraagt en luistert naar de antwoorden, bedenk dan waarom dat het geval zou kunnen zijn.”

Hij verduidelijkt: „Na verloop van tijd kan een gebrek aan communicatie betekenen dat je emotioneel van elkaar loskomt.” Vijandigheid en negativiteit die de interacties ondermijnen is een duidelijk teken dat het niet goed gaat, waarschuwt Brien. „Als er ooit wederzijds respect was en nu niet meer, dan is het misschien tijd om jullie problemen te bespreken.” Ook als het gevoel heerst dat jij alle klusjes opknapt terwijl de ander niets doet, is dit het geval, aldus Brien.

Daarom raadt Brien aan om eerlijk te bespreken wat nodig is om de relatie te laten bloeien. „Laat je gevoelens niet etteren en verwacht niet dat je partner je gedachten kan lezen.”

Signalen die kunnen duiden op scheiding

Ook is verwaterde intimiteit een signaal dat de relatie ten einde kan komen, „maar intiem zijn betekent niet per se tussen de lakens kruipen”. „Maar”, verklaart Brien, „als er iets na verloop van tijd verandert, is dat niet iets wat je moet negeren. Het is belangrijk om met je partner te praten over je behoeften.”

Worden er binnen de relatie geen nieuwe plannen meer gemaakt? Bijvoorbeeld voor een dagje weg, de volgende vakantie of zelfs plannen voor jaren later? Ook dat kan een signaal voor een scheiding zijn. „Gelukkige stellen delen over het algemeen hun ambities voor de toekomst, groot en klein.”

Overeenkomende doelen

Maar als het er niet naar uitziet dat er een toekomst zal zijn waarin jullie samen zijn, kan het zijn dat jullie dingen gaan plannen alsof de andere partner er geen deel van zal uitmaken. „In deze gevallen is het de moeite waard om te overwegen of jullie doelen nog steeds overeenkomen”, aldus Brien. Toch scheiden? Dit zijn belastingzaken die geregeld moeten worden.

„Wanneer er problemen ontstaan in een huwelijk kan het verleidelijk zijn om naar andere opties te kijken,” zegt Brien ook tegen Metro UK. „Als je merkt dat je voortdurend denkt aan wat er nog meer in de aanbieding is, dan is dat een sterk teken dat het de verkeerde kant op gaat.”

Dat betekent echter niet dat er niets meer te redden valt, „maar je moet er wel moeite voor doen”.

