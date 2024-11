Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie zet hologram van slachtoffer in om moord op de Wallen op te lossen: ‘Ultieme laatste poging’

De Amsterdamse politie hoopt met de inzet van een hologram een vijftien jaar oude moord op een sekswerker op te lossen. De 19-jarige Hongaarse Bernadett ‘Betty’ Szabó werd in februari 2009 met tientallen messteken gedood op de Wallen.

De politie vraagt opnieuw aandacht voor de zaak omdat zij denkt dat er mensen zijn die meer weten over haar dood.

Eén van de drukste plekken van Amsterdam

„Betty is vermoord op een van de drukste plekjes van Amsterdam, misschien zelfs van heel Nederland”, zegt Anne Dreijer-Heemskerk van het Amsterdamse coldcaseteam. „Het kan eigenlijk niet anders dan dat er mensen zijn die toen iets opvallends gezien of gehoord hebben”, denkt zij.

Daarom vraagt de politie vanaf vandaag een week lang op de Wallen aandacht voor de zaak in wat ze een „ultieme laatste poging” noemt om de moord op te lossen. Een computervisualisatie geïnspireerd op het slachtoffer zal vanaf een kruk achter het raam van een pand in de Korte Stormsteeg voorbijgangers om hulp vragen.

Politie zet hologram van slachtoffer in

„We proberen in dit soort zaken slachtoffers altijd een gezicht te geven. Zo weten tipgevers voor wie ze het doen”, zegt Benjamin van Gogh van de politie. „Met het hologram gaan we daar nog een stap verder in.” Voordat besloten werd om het hologram te ontwikkelen, is contact opgenomen met de nabestaanden.



Wie bracht de 19-jarige Betty Szabó om het leven?

De Amsterdamse politie doet vanaf vandaag een ultieme laatste poging om te achterhalen wie in 2009 de toen 19-jarige sekswerker Betty Szabó vermoordde(n). Met een uitgebreide campagne in het Wallen-gebied wordt één week lang op… pic.twitter.com/fjvQ8QJYlV — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) November 9, 2024

Aandacht voor de zaak

Ook zijn in het pand de laatste bewegende beelden te zien van het slachtoffer en beelden van de moordplek. Er wordt een documentaire vertoond en op de ramen zijn grote stickers geplakt met informatie over de moord en het slachtoffer. Verder worden posters opgehangen in de buurt en flyers uitgedeeld. De beloning voor de gouden tip in deze zaak is verhoogd naar 30.000 euro.

De jonge vrouw begon op haar achttiende als sekswerker op de Wallen. Tijdens die periode raakte ze zwanger, maar bleef doorwerken. Ook kort na de geboorte van haar zoon ging ze weer aan het werk. Drie maanden na haar bevalling werd ze doodgestoken. Collega’s vonden haar in de nacht van 19 op 20 februari even na 01.00 uur in haar peeskamer op de Oudezijds Achterburgwal in een grote plas bloed.

Rosse buurt

De moord schokte de rosse buurt. Ook werden er bloemen gelegd en tientallen mensen liepen een stille tocht. De politie hield een 46-jarige man aan. Echter was de verdenking tegen hem onvoldoende.

