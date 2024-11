Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man (71) in VS moet betalen voor rit met ambulance die hem aanreed

Een fietser werd in de Amerikaanse staat Oregon aangereden en naar het ziekenhuis gebracht met dezelfde ambulance. De 71-jarige man klaagt de hulpdiensten na het fietsongeluk aan voor een miljoen dollar.

Een ambulance reed hem aan in Oregon, bracht hem naar het ziekenhuis en stuurde hem vervolgens een rekening van meer dan 1.800 dollar toe.

Fietsongeluk in VS

William Hoesch, 71, werd in 2022 vanaf zijn fiets aangereden door de ambulance in kwestie nadat de bestuurder rechtsaf sloeg. Hij brak zijn neus en hield er schaafwonden en andere verwondingen aan zijn hele lichaam aan over. Ook van zijn fiets is na het ongeluk niets meer over.

Hoesch klaagt de brandweer- en reddingsdienst van Columbia River aan voor 1 miljoen dollar, omgerekend bijna 933.000 euro, nadat de instantie die hij de schuld geeft van het ongeluk hem een rekening van iets meer dan 1.700 euro stuurde voor de ambulancerit.



Rechtszaak

In de rechtszaak, die recent werd aangespannen, wordt beweerd dat Hoesch blijvende verwondingen heeft overgehouden aan het fietsongeluk. Daardoor heeft hij tot nu toe ongeveer 47 duizend dollar aan medische kosten gemaakt. Daar wordt nog eens 50 duizend dollar aan kosten bovenop verwacht, meldt het lokale nieuwsagentschap OregonLive.

Het ongeluk liet hem onder het bloed zitten en resulteerde in „langdurige verwondingen”. Daaronder vallen „pijn, stijfheid, gevoeligheid, ongemak, verminderd bewegingsbereik en verminderde grip”, leest de aanklacht. Hoesch eist de vergoeding na het fietsongeluk voor pijn en lijden, evenals de betaling voor de medische rekeningen.

