Hoewel we hopen op ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ in onze relaties, is dat helaas niet altijd het geval. Want er wordt nu eenmaal ook een hoop gescheiden in deze tijd. Deze scheidingsadvocaten zagen nogal wat huwelijken stranden en delen tien belangrijke relatieadviezen die zij daarvan leerden.

Liefde is mooi, maar relaties gaan niet altijd over rozen. Vandaar dat ook Metro-lezers zoveel lezen over relatieproblemen en seksadviezen. Wanneer we trouwen, gaan we er niet vanuit dat we scheiden. Maar toch gebeurt dat nog vaak. De meeste relaties stranden na 7 à 8 jaar en tegenwoordig neemt het aantal ‘grijze scheidingen’ toe.

10 relatieadviezen van scheidingsadvocaten

Verschillende scheidingsadvocaten vertellen tegen het Britse The Guardian wat zij binnen hun beroep voorbij zien komen. En ze delen tien van hun beste relatieadviezen, gebaseerd op hun ervaring uit de praktijk. Advocaten Jessica Keal, Liza Gatrell, Sophie Campbell-Adams, Samantha Hillas KC, Deborah Jeff, Vanessa Lloyd Platt, Maisie Huynh en Bryan Jones delen hun relatielessen.

1. Wat is belangrijk in een relatie?

Volgens Jessica Keal is het belangrijk om goed op een rijtje te zetten wat jij belangrijk vindt in een relatie. Wat heb jij nodig? Het kan zijn dat je dat nog niet precies weet. Dan tipt Keal om na te denken over relaties uit het verleden. „Op welke momenten voelde het alsof een partner je in de steek liet? Dat is een goede indicatie van wat je destijds miste en kennelijk belangrijk vindt. Heb je dat nodig om gelukkig te zijn? Wees eerlijk tegen jezelf.”

2. Communiceer op tijd over onromantische belangrijke onderwerpen

Soms zijn onromantische onderwerpen in het begin van een relatie niet echt iets wat je zomaar aankaart. Maar volgens Keal kunnen dit soort thema’s zich in een later stadium daadwerkelijk aandienen. Zou je kinderen willen? En zo ja, hoe zie je de opvoeding voor je? Wat als iemand ziek wordt? Hoe kijk je naar elkaars familie? Hoe denken jullie over financiën? Wat zijn verlangens, wensen en grenzen in een relatie? En worstel je met problemen of trauma uit verleden? Volgens Keal kunnen dat soort thema’s op een bepaald moment in een relatie dealbreakers zijn. Bespreek ze dus op tijd.

Eerder kaartte ook topadvocaat Laura Wasser aan dat communicatie over dit soort onderwerpen een belangrijk onderdeel van een relatie is.

3. Je verandert als je ouder wordt

„Mensen willen niet altijd weten dat zij in een relatie zullen veranderen. De persoon waar je ooit verliefd op werd, zal niet meer dezelfde zijn over 25 jaar”, zegt Sophie Campbell-Adams. „Je groeit en verandert daarin mee of je accepteert die veranderingen niet. In dat laatste geval krijg je met mij te maken.”

„Na ontrouw is uit elkaar groeien de meest voorkomende reden voor echtscheidingen”, aldus Campbell-Adams. „Misschien is het een kwestie van geluk of je samen groeit of uit elkaar groeit. Maar het blijft hard werken.”

4. Samenwerken

Gatrell legt uit dat huidige maatschappij en het drukke leven daaromheen onze tijd en aandacht kan opslokken. Tijd en aandacht die je als koppel eigenlijk aan elkaar zou moeten besteden. Hoewel vaker door relatietherapeuten wordt benadrukt dat quality time of dates belangrijk zijn, oppert Gatrell om samen verantwoordelijkheden te delen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Oftewel: werk samen. In het huishouden, in sociale contacten of op relationeel vlak. Wees een team. Als een partner alles voorkauwt of de meeste verantwoordelijkheid draagt, ontstaat er wrok.

5. Maak ruzie

„Ik denk dat het gezond is om ruzie te maken, te discussiëren en stevige gesprekken te hebben”, zegt Campbell-Adams. „Veel mensen zeggen dat ruzie maken betekent dat je niet gelukkig bent of niet van elkaar houdt. Daar ben ik het niet mee eens.”

Keal vult aan: „Je moet weten dat je met je partner kunt praten om problemen op te lossen en elkaar vertrouwt en het vertelt als je je ongelukkig voelt.” Je kop in het zand steken en zaken in de doofpot stoppen, is volgens Keal echt geen goed idee.

Overigens betekent dat niet dat iedere botsing of woordenwisseling, die ook door vermoeidheid of stress worden versterkt, even belangrijk is. Samantha Hillas KC zegt daarover: „Neem een ​​time-out, haal diep adem en laat sommige dingen ook simpelweg los.”

6. Moeilijke momenten zijn normaal

Gatrell legt uit dat sommige momenten in het leven een relatie op scherp kunnen zetten. Ze noemt de geboorte van kinderen, als de kinderen het huis uit gaan of een naderend pensioen als een paar van die grote levensveranderingen.

Deborah Jeff oppert om bij relatieproblemen door dit soort grote veranderingen of uitdagingen een relatietherapeut in te schakelen. „Proberen een relatie te redden in plaats van deze te beëindigen is meestal het beste voor beide partijen, tenzij er sprake is van huiselijk geweld.”

7. Ga niet te snel samenwonen

„Mijn conclusie is dat je niet moet samenwonen tenzij je jezelf echt goed beschermt”, stelt Vanessa Lloyd Platt. De advocaat ziet regelmatig dat belangrijke beloftes of afspraken geschonden worden in een scheiding of relatiebreuk. Ook waarschuwt ze voor een oneerlijke financiële bijdrage bij de aanschaf of huur van een woning. Zeker als bijvoorbeeld ouders ook een bijdrage doen.

Maisie Huynh sluit zich daarbij aan en adviseert een aankoop van een huis, of ander onroerend goed, goed en eerlijk op papier vast te leggen voor beide partijen. Ook al ga je er vanuit dat jullie nooit uit elkaar gaan, dan nog moedigt Huynh aan om de hele financiële en juridische situatie goed op papier te zetten.

8. Besteed aandacht aan jullie seksleven

Veel scheidingsadvocaten benadrukken dat relaties vaak kunnen stranden door een combinatie van een aantal factoren. Oftewel de teloorgang van communicatie, aandacht, respect en seks. „Het komt zelden ter sprake bij een scheiding, maar wat de meerderheid van de cliënten zegt, is dat de fysieke relatie al was beëindigd lang voordat ze zich realiseerden dat het huwelijk ten einde was”, stelt Huynh.

9. Gaan jullie uit elkaar? Blijf respectvol

Bryan Jones legt uit dat je nooit precies weet hoe jouw (ex)-partner reageert als jullie uit elkaar gaan. „Helaas, als je dat punt bereikt, zijn mensen niet altijd zo eerlijk als ze voorheen leken.” Zo kan een ex ineens problemen hebben met zaken, waar voorheen nooit problemen over waren, stelt hij.

Jeff en Hillas benoemen ook dat je respectvol moet zijn in de communicatie naar elkaar toe bij een scheiding of relatiebreuk, ook online. Zeker als er kinderen in het spel zijn.

10. Je bent sterker dan je denkt

„Ik verbaas me altijd weer over hoe snel cliënten herstellen van de emotionele impact van een scheiding”, zegt Huynh. Want vaak komen mensen veerkrachtiger en gelukkiger uit een scheiding, legt zij uit. In sommige gevallen is scheiden oké, niet eng en een manier om jezelf opnieuw uit te vinden.

