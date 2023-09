Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Als je dit onder de knie hebt, wordt de kans op gelukkige relatie groter

Volgens psycholoog en relatiecoach Anne de Jong zorgt ‘liefdesvaardig zijn’ ervoor dat je gelukkiger wordt in je relatie. Als je dit onder de knie hebt, wordt de kans op relatiegeluk namelijk een stuk groter. Maar hoe word je liefdevaardig?

Psycholoog Anne de Jong over relaties

Psycholoog en relatiecoach Anne de Jong legt aan het Belgische HLN uit hoe je ‘liefdesvaardig’ wordt. Ze is zelf getrouwd met schrijver Raymond van de Klundert, oftewel Kluun. Volgens haar beginnen koppels gemiddeld vijf jaar te laat als het gaat om ‘werken aan de relatie’.

Kluun omschreef zijn eigen liefdeleven als ‘turbulent’ en baseerde in zijn boek Komt een vrouw bij de dokter, het drama over overspel bij ziekte, hoofdpersonage op zichzelf. De Jong en hij kiezen als koppel voor een monogame relatie.

Geen grote beslissingen in eerste jaar

Volgens De Jong, en de wetenschap, kun je op voorhand voor zo’n 94 procent voorspellen of een koppel gelukkig blijft. Ze is ervan overtuigd dat liefde te omvatten valt in een simpele formule: goede relatie = liefdesvaardig + goede match.

De eerste verliefde maanden van een relatie worden veroorzaakt door fysiologische reacties en hormonen. Angsten zijn minder voelbaar en eigen behoeftes en verlangens staan tijdelijk op een lager pitje. Daarom pleit De Jong ervoor om in het eerste jaar van een relatie geen grote beslissingen te nemen. Zoals een huis kopen, trouwen of zwanger worden.

Hoe word je ‘liefdesvaardig’, volgens relatiecoach

Na deze fase volgt, ongeveer na 18 maanden, een periode waarin meer vragen opborrelen. Blijf je bij elkaar?

De Jong noemt de term ‘liefdesvaardig’ als fundering van een gezonde relatie. Maar wat is dat? Volgens de psycholoog ben je liefdesvaardig als je de onderstaande vijf dingen in jouw relatie kunt toepassen.

Wees iedere dag bereid om aan je relatie te werken. Wees lief, geef regelmatig een compliment en zet elkaar op nummer één. Dat helpt bij moeilijke momenten. Geef aan wat je nodig hebt. Let op of je te veel dingen voor je partner doet die je niet wil en bewaak je eigen grenzen. Wees kwetsbaar. Zegt jouw partner iets wat niet fijn is, dan treedt er een ‘oermechanisme’ in werking. Het brein gaat op slot, we worden boos, nemen afstand of vluchten in een reflex. Stop daarme en wees eerlijk en kwetsbaar. Accepteer dingen die je liever anders had gezien. Sommige mindere kanten kun je veranderen, sommige dingen moet je accepteren. Lukt het niet om verschillen te accepteren, dan kun je soms beter uit elkaar gaan.

Zaken die kans op een gelukkige relatie vergroten

En dan somt De Jong nog een aantal zaken op, die het hebben van een relatie makkelijker maken.

1. Sorry zeggen en aanvaarden

Ruzie maken in een relatie is normaal, en in sommige gevallen zelfs nodig, bijvoorbeeld als de spanningen hoog oplopen. Maar bied ook je excuses aan, meen het, en accepteer de pogingen van je partner om het goed te maken.

2. Positief ruziemaken

Waarbij je waakt voor kritiek leveren, zelfverdediging, minachting of cynisch zijn en vertrekken. Als dat lukt, kun je volgens De Jong alles bespreken. „Wees duidelijk, geef je grenzen aan en leef je in in de ander. Plaats je niet boven hem of haar. Volwassen communiceren is essentieel.”

3. Ruimte voor emoties

„In mijn praktijk zie ik veel mensen die, als ik vraag wat ze voelen, niet over hun gevoel beginnen, maar vertellen wat ze vinden.” Gevoelens kun je basseren op vier basisemoties: bang, boos, blij en bedroefd. „Behoeftes zijn je onderliggende wensen die deze emoties veroorzaken. Geef ruimte aan alle emoties, ook aan negatieve.”

4. Luisteren

Door nieuwsgierig te luisteren ontstaat er verbinding, omdat de ander zich gehoord voelt. Daarin is het van belang om niet alles wat je hoort op jezelf te betrekken. Probeer ook niet te adviserend te zijn en de ander te zeggen wat die moet doen.

5. Lief en duidelijk communiceren

„Zeg wat je dwarszit, maar respectvol en met positieve intenties.”

6. Je hoofd koel houden tijdens ruzies

Als je boos bent is het lastig om helder en objectief te blijven. Daarom is soms een praktische oplossing een optie. „Lijkt simpel, maar tijdens een ruzie vergeet je snel naar de meest praktische oplossing te kijken. Is die er niet, dan kijk je of er een compromis mogelijk is. Denk allebei creatief en oplossingsgericht.”

7. Empathie, zonder oordelen

Luister als jouw partner vertelt wat hij of zij denkt, voelt of belangrijk vindt. „Jouw verhaal, pijn of waarheid doet er even niet toe. Het betekent ook dat je ruimte kan geven aan het feit dat de ander zich boos, verdrietig of gefrustreerd voelt.”

8. Zelfonthulling

Hierbij onthul je naast je gedachten ook je gevoelens. „Zo krijg je meer verbinding met elkaar en luistert de ander beter naar je, omdat je niet beschuldigend bent.”

Werken aan relatie

Tot slot geeft De Jong mee dat er altijd aan je relatie te werken valt, zeker als het even minder gaat. „Een tip daarin is ‘eat the frog’: pak datgene waartegen je het meest opziet als eerste aan.”

