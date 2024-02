Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Grijze scheidingen’ nemen toe en vooral vrouwen worstelen daarmee

Het aantal ‘grijze scheidingen’ neemt toe. En deze relatiebreuken, na je 50e, hebben kennelijk het meest zware effect op de mentale gesteldheid van vrouwen, blijkt uit nieuw onderzoek.

Het aantal zogenoemde ‘grijze scheidingen’, waarbij koppels uit elkaar gaan vanaf 50 jaar, neemt toe. Vooral in welvarende landen is er een stijgende lijn in deze relatiebreuken te zien. Wist je overigens dat de meeste mensen scheiden na 7 a 8 jaar?

Onderzoek

Blijkbaar herzien steeds meer mensen hun relatie op latere leeftijd. De scheidingen vinden in dit geval plaats in levensfases richting het pensioen en wanneer eventuele kinderen volwassen zijn.

Onderzoekers bekeken een groot arsenaal aan data uit Finland. Data over persoonlijke situaties en ervaringen, demografische gegevens, relatiestatus en meer burgergegevens. Ook werd het antidepressiva-gebruik van de Finnen onder de loep genomen.

Antidepressiva-gebruik vrouwen en scheidingen

Uit het onderzoek kwam een ​​duidelijk patroon naar voren: Het antidepressiva-gebruik nam toe in de aanloop of na de ‘grijze scheidingen’. En kennelijk worstelenden meer vrouwen met die gebeurtenis dan mannen. Volgens de onderzoekers eist zo’n grijze scheiding emotioneel nogal z’n tol.

„Er blijkt een verband te zijn tussen deze scheidingen en de grotere toename van antidepressiva-gebruik onder vrouwen. Het zou kunnen zijn dat vrouwen bij zo’n gebeurtenis meer mentale druk ervaren dan mannen”, aldus de onderzoekers.

Nieuwe liefde na een scheiding

Ook keken de onderzoekers wat voor effect een nieuwe partner op het antidepressiva-gebruik had. Een nieuwe liefde leidde tot een tijdelijke afname van het gebruik van antidepressiva voor beide geslachten. En zorgde dus voor een verbetering van de mentale gezondheid. Maar dit bleek niet van lange duur. Een nieuwe partner, na een ingrijpende relatiebreuk, heeft klaarblijkelijk slechts kortdurende positieve effecten op de mentale gesteldheid. Met name bij vrouwen. Later keerde het antidepressiva-gebruik relatief snel terug naar het oude, of zelfs hogere, niveau.

En dat rijmt niet met de algehele verwachting waarbij we geloven dat het vinden van een nieuwe partner voor blijvende emotionele steun zorgt. En dus kan bijdragen aan verbetering van de geestelijke gezondheid.

Verschillen mannen en vrouwen

Mannen halen over het algemeen meer mentaal voordeel uit het huwelijk dan vrouwen. En oudere mannen zijn na een scheiding eerder geneigd emotionele steun te zoeken bij een nieuwe partner, stellen de onderzoekers. Eerder schreef Metro al over dit onderzoek, waaruit bleek dat mannen gretiger naar een relatie zoeken.

Daarnaast nemen vrouwen vaak grotere verantwoordelijkheid om de relaties tussen gemengde families te onderhouden. Ook met de eventuele kinderen van een nieuwe partner. Iets wat een negatieve invloed kan hebben op de mentale gesteldheid van vrouwen.

Reacties