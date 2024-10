Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mogelijk verdacht pakket’ bij Tweede Kamer blijkt loos alarm

De politie heeft vanmiddag korte tijd de straat bij de Tweede Kamer in Den Haag afgezet na een melding van een verdacht pakket bij de Bezuidenhoutseweg. Na onderzoek bleek het loos alarm en werd de omgeving weer veilig verklaard, aldus een politiewoordvoerster.

Aanleiding voor het „ruim” afzetten van de straat was een voorwerp in een fietstas in een fietsenstalling bij het pand. Volgens de woordvoerster zat er „iets in die tas met elektra”, maar was op het eerste oog niet goed te zien wat dit was. Uiteindelijk „bleek het niets gevaarlijks” te zijn.

De Tweede Kamer is niet ontruimd geweest.

