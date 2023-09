Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gebroken hart? Met deze drie manieren kom je er sneller bovenop

Liefde is prachtig, maar een gebroken hart daarentegen is bikkelhard. Je kunt je goed misselijk, ellendig, depressief of verdrietig voelen nadat een relatie werd beëindigd en soms duurt dat gevoel langer dan je had gehoopt. Maar zijn er manieren om een gebroken hart sneller te helen? Volgens schrijver en psychotherapeut Sean Grover wel.

Grover legt voor het Amerikaanse Psychologie Today uit dat ieder mens er weleens een keertje in zijn leven met een gebroken hart te maken krijgt. Of het nu gaat om het verlies van een dierbare, relatie die eindigt of ander gevoel van rouw of liefdeverdriet, het overkomt ons allemaal. De psychotherapeut vertelt dat een gebroken hart ons herinnert aan het feit dat niet alle dilemma’s in het leven worden opgelost. Eerder schreven we overigens ook over zeven signalen die niet veel goeds betekenen voor je relatie, volgens psychotherapeut Kathy McCoy.

Ieder mens maak liefdesverdriet of rouw mee

Maar volgens Grover komt er altijd na een periode van rouw en volledige overgave aan het verdriet, uiteindelijk behoefte aan herstel. Dat moment wanneer je tegen jezelf zegt: ‘Ik moet verder’.

De psychotherapeut gaf de afgelopen vijf jaar therapiesessies aan honderden mensen van wie het hart werd gebroken. „Mensen die hun partner verloren aan kanker, hun kinderen verloren door een ongeluk of moesten dealen met verraad of emotionele beproevingen.” En daar ontdekte hij dat sommige langer met wrok en pijn worstelden dan anderen. Daarbij speelden volgens hem een aantal zaken mee die hielpen bij het helen van een gebroken hart.

3 manieren voor het helen gebroken hart

1. Gezonde relaties

„Gedeeld geluk wordt verdubbeld, gedeelde pijn wordt gehalveerd”, schrijft de psychotherapeut. Volgens Grover werkt het wanneer mensen zich bij een gebroken hart omringen met vrienden of een ondersteunende omgeving. Zo zag hij dat mensen die dat deden uiteindelijk makkelijker opkrabbelden en zich empathisch opstelden tegenover andermans ellende.

2. Creatieve uitlaatkleppen

Creativiteit kan ‘pijnstillend’ werken bij een gebroken hart. Muziek, dans, poëzie of welke vorm van kunst of cultuur dan ook. Volgens Grover werkt creativiteit rechtstreeks richting ons onderbewustzijn en zorgt die voor emotionele opluchting. Het is volgens de psychotherapeut raadzaam om bij een gebroken hart creatief te zijn. Zoals schrijven, tekenen, fotografie of iets anders dat de aandacht naar buiten trekt en daardoor afleiding biedt voor het gevoel dat binnenin zit. Grover adviseert op de pijn om te zetten in iets moois. En mocht je daarin niks kunnen bedenken? Kies dan voor een cursus of probeer nieuwe dingen om je creativiteit te prikkelen.

3. Altruïsme (tegenovergestelde van egoïsme)

Volgens Grover herstelden de mensen die zich onbaatzuchtig opstelden tegenover anderen en zich ontfermden over naastenliefde, sneller van hun gebroken hart. Je tijd en energie besteden aan liefdadigheid geeft volgens de psychotherapeut daarnaast meer betekenis aan het leven.

