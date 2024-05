Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn beste vriendin laat me vallen als ze een relatie heeft’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Senna (31) wiens beste vriendin haar laat vallen als ze een nieuwe relatie heeft.

„Mijn beste vriendin en ik kennen elkaar sinds de middelbare school. We kwamen bij elkaar in de brugklas terecht en zijn altijd vriendinnen gebleven. We hebben dan ook een hoop fases met elkaar meegemaakt. Van brugpiepers, pubers, studentenjaren, wilde twingtigerjaren en nu hebben we inmiddels allebei de dertig aangetikt.

Beste vriendin verandert in relatie

We hebben samen een hoop beleefd. Met haar kan ik verschrikkelijk lachen, de leukste avonturen beleven en we kunnen dagen met elkaar spenderen. Als ik iets ga doen, heb ik haar gewoon het liefste bij me. Leuke spontane dingen, vakanties, avonden uit en ander vertier doe ik het allerliefste met haar.

Maar als mijn vriendin een relatie krijgt, verandert er vaak een hoop. Ze is nogal snel verliefd en heeft best wat vriendjes gehad. Eigenlijk was dat op de middelbare school al zo. En als zij dan verliefd wordt en zichzelf in een relatie stort, verandert er vaak ook een hoop in onze vriendschap.

Bezuinigen op vriendschap

Als zij vrijgezel is, dan is mijn vriendin nogal een wildebras. Ze verzint spontane dingen, houdt ervan om erop uit te gaan en haar gekke en rebelse kant komt dan veelal naar boven. Saai is het dan nooit. Maar heeft zij een vriendje? Dan zie ik een ander persoon.

Ze is dan een stuk rustiger, wil er minder op uit, zegt vaker af en bezuinigt op de tijd die ze met mij doorbrengt. Heeft ze een vriend, dan gaat het overgrote deel van de tijd daar naar uit. En hoor ik ook veel excuses als ik dingen voorstel. Dingen als: „Ik ben moe”, „Ik heb het druk met werk” of „Ik heb andere dingen staan”, hoor ik opvallend vaak als ze dan in een relatie zit. Momenteel scharrelt ze met een nieuwe potentiële liefdeskandidaat en ik voel de bui natuurlijk alweer hangen.

Groot contrast

Nu snap ik natuurlijk best dat je meer tijd met je geliefde wilt doorbrengen, maar het contrast is bij haar enorm groot. Ze verandert als mens en past zich meestal aan naar de wensen en het leven van haar vriend. Daarnaast heb ik ook een hoop relaties van haar zien stranden. Die duurden dan een jaar, twee jaar of een paar maanden en dan ineens kwam de oude beste vriendin weer terug.

Zelf heb ik overigens ook relaties gehad, maar ik heb niet het idee dat ik dan drastisch veranderde. Mijn behoefte en inzet om mijn beste vriendin te blijven zien, die bleef altijd bestaan.

Dilemma: Wat moet ik hiermee?

Soms roept het gedrag van haar frustratie bij me op. Als ze me bijvoorbeeld laat zitten of weinig tijd meer met me spendeert. Tegelijkertijd kan ik nog steeds met haar de meest leuke en hilarische dingen beleven en blijf ik gek van haar als vriendin. Hoe ga ik hiermee om? Laat ik haar gaan in haar vluchtige en kortstondige liefdes en alles wat daarbij komt kijken? Of moet ik meer op mijn strepen staan? Hoeveel ik ook van haar houd, af en toe krijg ik ook het gevoel alsof ik heen en weer wordt geslingerd.”

