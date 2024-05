Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pauze inlassen bij dip relatie? Relatietherapeut legt uit wanneer dat wel en niet werkt

Relaties gaan niet altijd over rozen. En soms beland je samen nu eenmaal in een dip, waarvan je even niet weet hoe je eruit komt. Is een pauze inlassen dan een goed idee? Deze relatietherapeut legt uit wanneer het wel en niet werkt.

Relaties kennen nu eenmaal ups en downs. Overspel? Verschillende verlangens? Terugkerende ruzies? Het kan allemaal voor zwaar weer in een relatie zorgen. Sommige koppels kiezen er dan voor om een periode uit elkaar te gaan. Maar werkt dat?

Wanneer werkt een pauze in relatie niet?

Klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie legt aan het Belgische HLN uit dat veel koppels weleens een pauze inlassen. „Ik vind dat best gevaarlijk. Voor sommigen werkt het, maar voor anderen niet. Ongeveer de helft van de koppels komt er na zo’n ‘break’ beter uit. Eén op de twee haalt het niet. Daarom raad ik aan om er héél goed over na te denken.”

Volgens De Bie kiezen mensen niet altijd om de juiste redenen voor een pauze. „Voelt je relatie verstikkend aan? Dan is een pauze geen goed idee. Achteraf zal dat probleem opnieuw opduiken. Je kunt beter met elkaar bespreken hoe je meer ruimte kunt maken voor me-time.”

Ook het ‘ga ik jou missen?’-motief is volgens de relatietherapeut risicovol. Waarbij je bijvoorbeeld door twijfels het een maand alleen wil proberen. „Dat uitgangspunt komt vaak voor, maar zo’n pauze leidt meestal tot een definitieve break-up. Door afstand te nemen, neem je immers ook afstand van de verbondenheid en connectie. Die heb je net nodig om een relatie te doen slagen.”

Wanneer werkt een tijdelijke break wel?

Maar er zijn situaties waarbij zo’n break wel kan werken. De Bie haalt aan dat het bij een relatiecrisis kan helpen. „Als bijvoorbeeld aan het licht komt dat een van de partners overspel gepleegd heeft, kan het verstandig zijn om eerst even af te koelen. Zo kun je alles rustig laten bezinken en nadenken wat ontrouw betekent voor jou en de relatie.”

De relatietherapeut moedigt dan ook aan om tijdens zo’n pauze allebei aan jezelf en jouw relatie te werken. „Een manier kan zijn om elk apart in (relatie)therapie te gaan. De nodige portie zelfreflectie kan ook deugd doen. Stel jezelf dan bijvoorbeeld de vragen: wat zijn de triggers in onze relatie die ik niet zo fijn vind? Maar ook: wie ben ik? Ben ik blij met mijn job? Voel ik me goed in mijn vel?”

Volgens De Bie helpt zelfreflectie en aan jezelf werken ook bij herstel van je relatie. „Soms kan zo’n pauze dus ook betekenen dat je een nieuwe hobby oppikt of een vriend(in) opzoekt die je al lang niet hebt gezien. Zit je slecht in je vel, dan kan een personal trainer inschakelen misschien een optie zijn.”

Afspraken maken

Aan jezelf werken, kan dus ook je relatie goed doen. Maar daarmee is niet alles opgelost. „Jullie moeten ook samen kijken naar de dynamiek in jullie relatie. Beantwoord samen de vragen: wat zijn onze struikelblokken en wat kunnen we daaraan doen?”

De relatietherapeut legt ook uit hoe je zo’n pauze dan praktisch insteekt. Ze pleit ervoor om de verbinding met elkaar niet te verliezen. „Daarom is het nuttig om een game plan te bedenken. Hoe je dat invult, kun je als koppel zelf kiezen. Je kunt een keer per week bellen of samen op date gaan. Zolang je maar bespreekt hoe het met je gaat, wat je voelt en of je de ambitie hebt om iets aan de relatie te doen.”

En wat als er kinderen in het spel zijn? Volgens De Bie moeten koppels met elkaar duidelijke afspreken maken. Ook als er lastige vragen komen vanuit de kinderen. Volgens de relatietherapeut moet de situatie voor hen niet verwarrend worden.

Relatietherapeut: ‘Probeer het een maand’

Maar ook afspraken over ‘anderen’ zijn belangrijk. Mag je met anderen het bed induiken? „Zorg dat daar geen misverstanden over bestaan”, zegt De Bie. Overigens benadrukt de relatietherapeut dat als je een pauze gebruikt om met een ander te ontdekken of iets beter werkt, dat vaak het begin van het einde is.

De Bie legt uit dat de pauze niet langer moet laten duren dan nodig is. „Hoe langer de pauze duurt, hoe minder connectie je hebt met de ander en hoe moeilijker het zal zijn om je relatie opnieuw op te bouwen.” Daarom oppert ze een tijdsduur van een maand. „Als je achteraf voelt dat je meer tijd apart nodig hebt, moet je nagaan waarom. Wat wil je nog uit de pauze halen? Kortom, het blijft een proces van herevalueren.” Maar de break eeuwig rekken, is wellicht uitstel van executie.

Nieuwe relatievorm

De Bie vertelt dat ‘uit elkaar gaan’ of ‘samen blijven’ niet de enige twee resultaten van een pauze hoeven te zijn. Ze geeft voorbeelden van nieuwe relatievormen, zoals een lat-relatie of een niet-monogame relatievorm.

Een break hoeft dus geen doemscenario te zijn. „Soms is het net dat wat mensen nodig hebben om te beseffen dat wat ze al die jaren hebben opgebouwd, niet zomaar willen laten gaan. Je krijgt een ander perspectief. Maar eerlijk: zoiets lukt je zelden alleen. Wees dus alsjeblieft niet bang om hulp te zoeken bij een erkende relatietherapeut of seksuoloog.”

En ervaar je momenteel twijfels, zorgen of andere worstelingen in je relatie? „Dan zal elke psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut hetzelfde advies geven: praat met elkaar. Wat zit je dwars? Wat is er gebeurd? Wat kan je anders aanpakken? Tijdelijk uit elkaar gaan is slechts een laatste hulpmiddel.”

