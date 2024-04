Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beat the Champions-kandidaat krijgt staande ovatie en serenade nadat hij ‘on fire’ was

Het zit er weer op: de laatste aflevering van Beat the Champions was gisteravond op TV. Kijkers konden zien hoe kandidaat Erik het op moest nemen tegen de Champions, Abel Gilsing, Nynke de Jong, Devrim Aslan, Anna Gimbrère en Andries Tunru.

De Brabantse Erik kijkt er naar uit. „Ik heb er zin in. Ik vind televisiespelletjes echt heel erg leuk. Thuis zit ik dan op de bank naar de televisie te schreeuwen. Beat The Champions is als quizliefhebber het leukste om te doen”, vertelt hij tegen presentatrice Chantal Janzen.

Fanatiek in Beat the Champions

Als mental support heeft Erik zijn vriend meegenomen. Aan Chantal legt de vriend uit dat Erik een „heel fanatiek” persoon is. „Ik moet nog nadenken over de vraag en hij heeft schreeuwend al geantwoord”, lacht hij. Nadenken over wat Erik met het geld gaat doen, mocht hij het winnen van de Champions, hoeft hij ook niet: „Vandaag winnen, is morgen De Librije bellen. Ik hou van koken, wijnen en eten.”

Daarnaast wil Erik heel graag naar Canada. „Het lijkt mij een ultieme ervaring om daar walvissen te spotten. Ik denk dat ik alles bij elkaar ga janken als ik zo’n beest boven het wateroppervlakte zie.”

Money Money Money

Met de mooie dromen voor ogen, gaat Erik de Beat The Champions-uitdaging aan. En die start gaat meteen al goed. Met vijf goed beantwoorde vragen bouwt Erik een startkapitaal op van 2500 euro. Tussen die vragen zit ook een hilarische én gemakkelijke, namelijk ‘Welk antwoord is in drievoud de titel van een ABBA-hit?’. Dit gaat natuurlijk om het lied Money, Money, Money.

Erik raadt het goed, waarna Champion Anna Gimbrère een belofte aan Erik doet om het nummer te zingen, als hij de quiz wint. „Graag”, antwoord Erik.

Zeventien seconden

Met dat startkapitaal van 2500 euro is het tijd voor Erik om het op te nemen tegen de Champions. De jury biedt 47.000 euro voor 48 seconden speeltijd. „Dit is een hoop geld, maar ook een hoop tijd. Tijd is geld. Ik wil het spelletje spelen, dus ik ga voor het hoogste bod.”

Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt, weet Erik – zonder naar de tijd te kijken – het Beat the Champions-spel te winnen in maar liefst zeventien seconden. Hij verrast zichzelf er zelfs mee. Erik slaat de handen voor zijn gezicht en krijgt vervolgens een grote knuffel van Chantal Janzen, waarna een grote staande ovatie volgt.

„Wat fantastisch. Jij was on fire”, complimenteert Chantal hem. Maar het spel is nog niet helemaal ten einde, herinnert de RTL-presentatrice zich. „Jullie hadden iets beloofd!” En belofte maakt schuld, dus de vijf Champions beginnen uit volle borst te zingen: „Money, Money, Money. Must be funny. In the rich man’s world.”

Kijk Beat The Champions kijk je terug op Videoland.

